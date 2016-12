Studnu v hranickém parku odkoupí město, bude pomoci ní zavlažovat

Hranice – Zastupitelstvo města Hranice schválilo odkup studny pro napojení závlahového systému v parku Sady Čs. legií. Finanční náklady na toto opatření by se měly vyšplhat těsně nad sedmdesát tisíc korun. Město k tomuto opatření přistoupilo z toho důvodu, aby nemuselo zavlažovat pitnou vodou.

Sady Čs. legií v HranicíchFoto: DENÍK/Pavel Mašlaň

V současné době je voda pro závlahu a veřejné WC v parku Československých legií odebírána z veřejného vodovodu.

„Měli bychom si vytvářet námi provozované zdroje pitné vody. Je to důležité téma pro budoucnost. Nehledě na to, návratnost je něco málo přes čtyři roky, takže po ekonomické stránce je to také v pořádku," uvedl starosta města Hranice Jiří Kudláček.

K zavlažování parku není možné využívat vodu z řeky. Proto bylo město nuceno zavlažovat vodou pitnou, což je podstatně nákladnější.

„Jen bych rád připomněl, že v roce 2010 se toto řešilo, měli jsme možnost studnu koupit, a nyní ji kupujeme o třicet tisíc dráž," upozornil člen zastupitelstva Miroslav Raindl.

Podle Jiřího Kudláčka se však do budoucna vyplatí i nákup za zvýšenou cenu.

„Jedná se o důležitou otázku, kterou se aktuálně začala zabývat i vláda. Vodní zdroje budou nabývat stále na větší a větší důležitosti, takže je potřeba činit příslušná opatření," zakončil starosta.

David Král