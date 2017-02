Hranická radnice chce zakázat stavět ve třech lokalitách

Hranice – Městské zastupitelstvo předložilo návrh na stavební uzávěru ve třech lokalitách na Hranicku kvůli změně v regulačních plánech města. Její schválení by se mělo projednávat ke konci února.

„Jde o návrh přechodného opatření. V dotčených lokalitách byla výstavba podle územního plánu města Hranic vázána na regulační plány. Tuto část plánu ale krajský úřad zrušil, proto rada navrhla uplatnit stavební uzávěru až do doby změny územního plánu,“ uvedl tiskový mluvčí města Petr Bakovský.



Jedná se o lokality Drahotuše – Stará řeka, Valšovice – západ a Za Čaputovým dvorem v Hranicích.

Důvodem stavební uzávěry je zamezit stavební činnosti, kromě udržovacích prací, aby změny neznemožnily budoucí využití parcel.



Lidé mohou posílat připomínky k plánované stavební uzávěře do 27. února a vyhodnocení připomínek pak město vyhlásí.



„Na jednání zastupitelstva 23. února by měl být předložen materiál ve smyslu změny územního plánu. Pokud to zastupitelstvo neodsouhlasí, končí platnost stavební uzávěry následující den po rozhodnutí zastupitelstva města,“ dodal Petr Bakovský.

