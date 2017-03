Miss středních škol: Chtěla jsem také stát na pódiu, tak jsem se přihlásila

ROZHOVOR / Novou MissOK je od pátku Lucie Henslová z Olomouce. I přes úspěch v soutěži krásy středních škol Olomouckého kraje se chce sedmnáctiletá studentka Gymnázia Čajkovského soustředit hlavně na vzdělání.

Uvažuje o studiu práv. „Příležitostně se ale budu modelingu ráda věnovat,“ říká v rozhovoru pro Deník.



Zkusíte vítězství v soutěži využít a zaměřit se například víc na modeling? Očekáváte pracovní nabídky?

Určitě budu ráda, když mi vítězství v soutěži přinese nabídky ke spolupráci a účast na různých akcích. Pokud se naskytne nějaká možnost, ráda se budu věnovat i modelingu, ale pouze příležitostně, stále bych se chtěla věnovat především studiu.



K přípravám na finále jste měly s ostatními dívkami tři měsíce. Jak jste ten čas trávila?

Po celou dobu jsem věnovala nejvíce času přípravám volné disciplíny, tedy sestavě sportovního aerobiku. Na soustředění jsme společně trénovaly choreografie, chůzi, rozhovory a vše, co budeme potřebovat na finále. V posledním týdnu před galavečerem mi nejvíce pomáhal a podporoval mě můj přítel.

Podívejte se na VIDEO: Miss OK se stala Lucie z Gymnázia Čajkovského

MissOK 2017Vítězkou soutěže středních škol Olomouckého kraje se v pátečním finále v olomouckém BEA centru stala Lucie Henslová z Gymnázia Čajkovského v Olomouci. Patří jí tak titul Miss OK.

Letos poprvé se uděloval i titul Miss Haná. Ten získala Bára Hošková z olomoucké Střední školy obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK. Držitelka ocenění se stala zároveň první Vicemiss OK.

Druhou Vicemiss OK je Michaela Blašková ze Střední zdravotnické školy Olomouc.

Disciplíny se povedly, jak jsem si představovala

Musela jste kvůli MissOK obětovat nějaký čas ve škole? Pomáhalo vám Gymnázium Čajkovského nebo spolužáci s přípravami?

Kvůli MissOK jsem ve škole často chyběla, ale vše se dá zvládnout i tak. Někteří mě podporovali, čímž mi pomohli asi nejvíc.



Co vás k soutěži přivedlo?

Soutěž znám již od prvního ročníku, protože vždy se jí zúčastnily holky, které jsem znala z aerobiku nebo ze školy. Uvažovala jsem, že jednou bych se do MissOK přihlásila. Také moje rodina, kamarádi a přítel mě v tom podporovali. Loni jsem se byla podívat přímo na finále a zaujala mě atmosféra celého večera. Viděla jsem, že se není čeho bát, že to pro každou finalistku musí být výjimečný zážitek. Tak jsem si řekla, že bych chtěla příští rok také stát na pódiu jako jedna z dívek.

Co bylo na finále nejtěžší?

Každá disciplína má něco těžkého, v čem si nejste úplně jistí. Nejtěžší bylo asi vše zvládnout po dlouhém a náročném dni.



Přihlásila byste se znovu, když teď víte, co to obnáší?

Ano, do MissOK bych se rozhodně přihlásila znovu. V průběhu soutěže jsme navštěvovaly spoustu akcí, plesy, přehlídky, uváděly hitparádu v rádiu a tvořily vlastní bonboniéry. Celý program byl zajímavý, přinesl mi spoustu zážitků a zkušeností, tou největší bylo zvládnout finálový galavečer a užít si ho.



Co podle vás rozhodlo o vítězství?

Vystupování před lidmi mě baví, takže jsem nebyla příliš nervózní a snažila se mluvit nahlas a přirozeně. Také všechny discipliny se mi povedly zhruba tak, jak jsem si představovala.

Lucie Henslová• VÝŠKA: 170 cm

• PRSA: 87 cm PAS: 64 cm BOKY: 90 cm

• KONFEKČNÍ VELIKOST: 34/36

• ZNAMENÍ: Lev

• MOJE MOTTO: Jaký si život uděláš, takový ho máš. - S úsměvem jde všechno líp!

• STUDUJI: Gymnázium Čajkovského 9, Olomouc

• MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘEDMĚT: Němčina

• CHCI POKRAČOVAT NA VŠ: Určitě, zvažuji studium Právnické fakulty.

• VYSNĚNÉ ZAMĚSTNÁNÍ: Mým snem je stát se právničkou, nebo manažerkou zahraniční firmy, kde bych mohla využít cizí jazyky při práci s lidmi.

