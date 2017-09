Mladá hasička z Partutovic míří na světový šampionát v Turecku

V požárním sportu se již zúčastnila několika mistrovství světa a vždy se s ostatními členkami týmu umístila na „bedně“. Jejím posledním úspěchem je druhé místo na mistrovství České republiky ve výstupu na cvičnou věž. Řeč je o Adrianě Janíčkové z Partutovic.

„Jsem členkou sboru dobrovolných hasičů už od roku 2008, kdy jsem běhala převážně požární útoky. Právě ten požární sport a ostatní disciplíny jako běh na sto metrů s překážkami, štafeta a nově i ty věže, tak to běhám od roku 2013. To mě baví, je to pestřejší,“ říká Adriana.



A nejen, že běhá za své rodné Partutovice, reprezentuje i Milotice nad Bečvou, které reprezentovala i na mistrovství České republiky. A jak se vůbec z Partutovic dostala do Milotic nad Bečvou?



„To byla taková náhoda na závodech, když jeden trenér Milotic hledal závodnici do týmu, tak si mě našel. Je to už čtyři roky zpátky a já jsem začala více trénovat ten požární sport za Milotice nad Bečvou. Za ně se nám podařilo dvakrát postoupit na Mistrovství České republiky,“ vysvětlila svoji roli „dvojího agenta“ Adriana Janíčková.

Světoví hasiči

Adriana se s hasiči podívala i do zahraničí. Na mistrovství světa byla v Rusku, Bělorusku nebo rakouském Villachu. Na každém tomto mistrovství se vždy holky umístily na bedně.



„S reprezentací se chystáme do Izmiru v Turecku. Měla bych jet ještě teď v polovině září,“ komentovala mladá hasička.

V budoucnu učitelkou

Kromě vášně k hasičskému sportu se věnuje i své budoucnosti coby učitelky. Adriana Janíčková totiž studuje na olomoucké univerzitě na Pedagogické fakultě matematiku a fyziku. Proto bere hasiče spíše jako dočasnou záležitost.



„Hasiče beru spíše jako koníček. Teď studuju a ten hasič k tomu studiu je na odreagování. K práci potom už je asi výjimečně nějaký závod,“ zakončila mladá hasička.