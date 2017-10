Vzácné chvíle a okamžiky, které se člověku nesmazatelně zapíšou do paměti, pojí ředitelku Střední zdravotnické školy v Hranicích a zastupitelku města Hanu Čamborovou s kabelkou, kterou věnovala do veletrhu Deníku.

Hanu Čamborovou pojí ke kabelce vzácné vzpomínky.Foto: Deník / Mátlová Liba

„Když jsem byla před pár lety na víkend na asociaci ředitelů zdravotních škol, potkala jsem se tam s člověkem, se kterým jsme si byli srdečně blízcí, a právě spolu jsme tuto kabelku tehdy byli vybírat,“ začíná své vyprávění ředitelka a dodává, že právě tento kousek ji tenkrát zaujal mezi mnoha modely.

„I když se srdeční blízkost překlopila ve velké přátelství a ke kabelce mě pojí moc pěkné vzpomínky, říkám si, že jestli má někomu pomoci, tak proč ji nedarovat,“ pokračuje.

S kabelkou sice Hana Čamborová necestovala nikam do daleké ciziny, přece jen s ní ale zažila hned dvě výjimečné premiéry. „Poprvé jsem si ji vzala na první zasedání městského zastupitelstva a také jsem ji měla, když jsem poprvé jako zastupitelka oddávala,“ vzpomíná s úsměvem.

„Možná nové majitelce přinese také nějaké zajímavé zážitky či premiéry,“ přemýšlí.

A co ukrývá její kabelka?

„Kdyby po mně někdo chtěl vysypat kabelku a podle toho říci, kdo jsem a co jsem, tak by to byla docela legrace. Kromě toho, že v ní mám mobil, peněženku nějakou rtěnku nebo lesk na rty, nosím tam všechny záležitosti do práce, různé papíry, občas žvýkačky, bonbony, a když jsem ještě měla malé dítě, tak se v ní našla i autíčka,“ uzavírá.