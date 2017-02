Na tocích nejvýše první stupeň, kry už odpluly

Olomoucký kraj – Obleva a do toho vydatný déšť. Horší kombinace z pohledu rizika povodní nemůže nastat. Do toho koryta plná ledových ker, které mohou vzdout hladiny a voda zatopit okolí. Podle meteorologů však srážky nebudou takové, jak to původně vypadalo, a hladiny řek v Olomouckém kraji půjdou nejvýše na první, nejnižší stupeň povodňové aktivity. Kry vodohospodáři monitorují a uklidňují, že žádný větší problém by způsobit neměly.

Fotogalerie 9 fotografií Situace na řece Bečva v Přerově.Foto: Deník / Kopáč Jiří

Led zahrozil v Oseku nad Bečvou. Zvedl hladinu a voda se dostala z koryta. Vodohospodářům se však ve středu časně ráno podařilo manipulací na jezu a bagrem led rozbít a masu ker rozpohybovat a poslat dále po proudu. „Situaci už jen monitorujeme. I technici na Šumpersku hlásí, že sledovaná místa jsou bez ledu. Mělo by to být v pořádku,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Podle meteorologů by v povodí Moravy neměly zahrozit žádné rozlivy. Srážky budou menší oproti původní předpovědi. „Ale nejde jen o úhrny, ale také o tání sněhu, a v Olomouckém kraji by mohly některé toky dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity,“ sdělil Eduard Jarcovják z ostravského předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. „Více stoupat by to však nemělo,“ dodal.

Autor: Daniela Tauberová