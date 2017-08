Na víkend se ochladí o 10 stupňů, žhavé léto ale nekončí

V pátek obyvatele Olomouckého kraje ještě ohřejí teploty přes třicet stupňů, poté se však výrazněji ochladí.

Víkendové teploty se vyšplhají maximálně na 24 stupňů, mělo byla ale většinou svítit slunce.

Meteorologové stále varují před silnými bouřkami a výstraha platí také pro Olomoucký kraj, a to až do pátečního večera.

V pátek bude během dne polojasno až oblačno, později odpoledne a večer až zataženo a na většině území můžeme očekávat déšť nebo přeháňky, místy bouřky, i silné. Nejvyšší páteční teploty meteorologové avizují 30 až 33 stupňů.

V noci na sobotu bude zataženo a na většině území déšť, místy i vydatnější, zpočátku místy i bouřky.

Sobotní ráno a dopoledne pak bude oblačné až zatažené a někde i s doznívajícím deštěm. Odpoledne by se ale nebe mělo vyjasnit a pršet má jen ojediněle.

Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů, přes den se však teploty vyšplhají na 23 stupňů.

Také neděle bude polojasná až oblačná a zapršet by mělo jen ojediněle. Teploty by měly být do 24 stupňů Celsia.

Po víkendu se bude dál oteplovat, teploměry by mohly až do pátku ukazovat kolem 25 °C, v úterý by se mohly přiblížit i ke třicítce.