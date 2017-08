Nad Libavou budou burácet stíhačky i americké bombardéry

Mezinárodní cvičení Ample Strike 2017, při němž zaburácí na obloze tuzemské i zahraniční letouny a bitevníky, zaznamenají obyvatelé Libavé a okolí, kde je vytyčen jeden z operačních prostorů.

Do manévrů se zapojí 17 zemí. Účast přislíbily i americké strategické bombardéry B1 a B52.

O taktickém cvičení, které bude zahrnovat i noční přelety, v obcích v sousedství Libavé předem vědí.

„Jsme dostatečně informováni. Vztahy s armádou fungují nadstandardně,“ ujistila Štěpánka Tichá, starostka Města Libavá, které se vyčlenilo z vojenského újezdu a jde vlastní samosprávnou cestou.

Vojáci budou v rámci cvičení, které začíná 23.srpna, působit celkem v šesti operačních prostorech.

Hlavní manévry na nebi budou probíhat od 28. srpna do 8. září. Lety v nočních hodinách velení omezí jen na minimální potřebný počet.

Do cvičení se zapojí na 1400 vojáků - více jak tisícovku českých by mělo doplnit do 400 příslušníků z armád aliančních a partnerských zemí.

Letos se opět zapojí také 200 příslušníků aktivní zálohy. Smyslem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí.

Piloti si procvičí své schopnosti během doplňování paliva za letu a úkoly přímé letecké podpory.

Z letecké techniky se kromě českých letounů objeví polský Suchoj Su-22 nebo německé Tornádo.

Mezinárodní taktické cvičení je v gesci Armády České republiky, řídícím prvkem je Velitelství Vzdušných sil AČR.