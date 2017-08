Náročná noc hasičů v regionu: vyjížděli k pěti desítkám zásahů

Srolované střechy, vyvrácené kmeny stromů, popadané větve - takové byly následky bouřky, která se prohnala ve čtvrtek večer a v noci na pátek Přerovskem. Hasiči vyjížděli k více než pěti desítkám zásahů a jedinou dobrou zprávou náročné noci je, že pád stromů ani uvolněných plechů nikoho vážněji nezranil.

„Na Přerovsku jsme měli jen ve čtvrtek od půl sedmé do půl osmé večer osmadvacet výjezdů. Do půlnoci jsme jich řešili dalších patnáct a do pátečního rána pak přibylo osm,“ přiblížila krušnou službu profesionálních a dobrovolných jednotek krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Jednotky na Přerovsku nejvíce zaměstnávaly uvolněné plechy na střechách a stržené krytiny. „V Radslavicích sroloval silný poryv větru plechovou střechu rodinného domu o rozměrech asi 10 x 7 metru a poškodil komín. V Kozlovicích se utrhla část střechy rodinného domu a v Lověšicích spadl kus plechové střechy na chodník,“ vylíčila mluvčí.

Majitelka rodinného domu v Kozlovicích, které silný vítr odnesl část střechy až na zahradu, se kvůli tomu musela předčasně vrátit z dovolené.

„Naštěstí nám zavolala sousedka, která nám řekla, co se stalo. Než jsme ale přijeli z Liberecka domů, nateklo nám do domu, takže nás kromě nové střechy čeká také úklid věcí. Hasiči naštěstí zakryli střechu plachtou,“ popsala nepříjemný zážitek žena.

Podle Jolany Čechové, předsedkyně výboru místní části v Kozlovicích, bylo podobných událostí v obci více. „Celý den mi kvůli tomu dnes lidé volají. Majitelce jiného rodinného domu zase uletěl kus plechy ze střechy, proletěl sklem a poranil nohu jednomu muži. Na obecním úřadě nám pod náporem větru vypadl vikýř,“ řekla.

Řádění bouřky pocítili také lidé na Hranicku - vlivem větru se uvolnily dva plechy na střeše v Hálkově ulici v Hranicích a k podobnému zásahu vyjížděli hasiči i do Uhřínova.

Bouřka, již provázel silný liják, napáchala škody i v samotném Přerově. U panelových domů v blízkosti Základní školy Svisle zatarasil silnici spadený strom, vyvrácené byly i kmeny u hřbitova. U památníku v blízkosti Základní školy Želatovská bouřka poničila letitou vrbu, takže ji museli pracovníci firmy nařezat a odstranit.

Pracovníci technických služeb odstraňovali následky řádění živlu celý den. Zvuk motorových pil, které se zařezávaly do kmenů spadených stromů, se ozýval už od časného rána.

„Kdo může z veřejné zeleně a úklidu města, ten pomáhá s likvidací škod. Uklidit musíme strom, který spadl na autobusovou zastávku a střechu domu v Újezdci, ale jen po Přerově máme dalších deset spadených stromů, rozházené větve a další nepořádek. Kmeny zatím odklidíme, aby neohrožovaly lidi, a později odstraníme,“ uzavřel jednatel přerovských technických služeb Bohumír Střelec.