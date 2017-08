Nohu z plynu! V Hranicích budou měřit nové radary

Několik tisíc automobilů denně projede Hranicemi, jen část řidičů však dodržuje stanovenou rychlost. Město se rozhodlo s neukázněnými řidiči bojovat – pořídí nové radary, které budou hlídat problematické úseky.

Nový radar by si na neukázněné řidiče měl posvítit na sklonku tohoto nebo na začátku příštího roku.



Město vytipovalo sedm lokalit, kde je situace nejhorší.

„V současné době posuzujeme, jestli v těchto místech radary vůbec lze nainstalovat. Předpoklad je, že nejdřív bychom pořídili jeden radar, který by se podle potřeby mohl přemístit. V případě, že by se nám osvědčil a měl kladný vliv na dopravu ve městě, tak budeme uvažovat o rozšíření celého systému,“ přiblížil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov je jednou z problematických částí například výpadovka na Valašské Meziříčí.

Nejde pouze o bezohledné řidiče

Hranicemi otřásla tragická nehoda z prvního června, při které byla zraněna dvacetiletá dívka a třiadvacetiletý mladík zaplatil životem.

Mladík s dívkou přecházeli čtyřproudovou silnici Olomoucká v blízkosti dvou čerpacích stanic, kde je srazil automobil.

Na sociálních sítích se zvedla vlna pobouření, proč v této lokalitě není řešení, které by umožnilo bezpečně přejít cestu.

„V této lokalitě chceme ještě více prohloubit spolupráci se státní policií, která zde bude častěji měřit rychlost,“ doplnil mluvčí.

„Na „čtyřproudovce“ v Olomoucké ulici se rychlost příliš nedodržuje. Nebydlím tu sice dlouho, ale řekla bych, že tohle je problematický úsek. Na dodržování předpisů se také moc nehraje na kruhovém objezdu v Bělotínské ulici,“ nastínila paní Tereza, která nechtěla uvést celé jméno, redakce ho ale má k dispozici.

O umístění radarů má jasno i městská policie

„Tř. Československé armády, to je místo s největším denním provozem. Pozadu nezůstává ani Smetanovo nábřeží, což je výpadovka na Valašské Meziříčí a na Slovensko – problém je, že je tady benzínová pumpa, a hlavně v těchto místech přechází mnoho lidí do areálu Lázně Teplice, není zde vybudovaná cyklostezka, cesta je úzká proto je tento úsek nebezpečný,“ sdělil velitel Městské policie Hranice Miroslav Mann.

Dalším problematickým úsekem jsou Sady Čs. legií ve směru do Teplic a na Zbrašov.

„Tam chodí spousta lidí, protože je blízko tenis a park s mnoha atrakcemi pro děti, mnoho z nich přechází frekventovanou komunikaci,“ doplnil Miroslav Mann. Řidiči nedodržují rychlost ani v Žáčkově ulici.

„Tato lokalita mě osobně hodně překvapila. Jedná se o krátký a úzký úsek se zatáčkou k plovárně a stadionu. Když jsme tam umístili radar, zjistili jsme, že několik řidičů zde jelo i „osmdesátkou“,“ podotkl Miroslav Mann. Policie má vytipované místo, kde se rychlost nedodržuje, také v Drahotuších.

Radar nemůže být všude

„Radar by měl být i na Tř. 1. máje, ale nevíme jestli tam půjde umístit, protože je zde spoustu rušivých elementů. Aby mohl být radar umístěn, nesmí jeho paprsek zasahovat do žádných zábradlí, parkovišť nebo plechových ploch, které by jej odráželi, musí to být rovný úsek bez zatáček. Těch prvků, abychom jej mohli umístit je hodně,“ uzavřel velitel Městské policie Hranice.