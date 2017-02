Novým hejtmanem je Okleštěk. Sesazený Košta asi ANO opustí

Zastupitelé Olomouckého kraje v pondělí po více než čtyřhodinovém jednání odvolali z funkce hejtmana Oto Koštu (ANO). Jeho náhradníkem obratem zvolili Ladislava Oklešťka (ANO).

Košta se chystá řady hnutí opustit.

Koalice ANO, ČSSD a ODS by pak s jistotou mohla spoléhat jen na většinu jediného hlasu.



Zastupitelé zahájili jednání v 10 hodin. Bylo jasné, že hlavním tématem přinejmenším celého dopoledne bude hlasování o setrvání Košty v křesle hejtmana. K tomu došlo nakonec až před půl třetí.

Proti Koštovi se postavilo 35 z 54 přítomných.



„Trochu jsem očekával, že to takto dopadne, i když do poslední chvíle jsem věřil, že mám šanci bojovat. Trvalo to čtyři a půl hodiny. Cítím především únavu za ten měsíc. Ani ne zklamání, možná jsem rád, že jsem z tohoto zvláštního a bizarního světa venku,“ reagoval těsně poté Košta.

Kdo je Ladislav Okleštěk - Narodil se 10. března 1961 v Prostějově.

- Do politiky vstoupil v roce 1994, kdy byl poprvé zvolen do zastupitelstva Výšovic na Prostějovsku. V letech 1994 až 2014 byl starosta obce.

- V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 získal poslanecký mandát. V krajských volbách 2016 se stal zastupitelem Olomouckého kraje.

- Do hnutí ANO 2011 vstoupil v roce 2012. Od roku 2013 je předsedou krajské organizace v Olomouckém kraji. Je také člen předsednictva hnutí.

- Jako absolvent střední zemědělské školy ve Vyškově a dvou let na Vysoké škole zemědělské v Brně (dnes Mendelova univerzita v Brně) začal jako technicko-hospodářský pracovník v JZD Výšovice. Po listopadovém převratu začal v roce 1991 podnikat v dopravě.

- Působí v několika firmách, je členem dozorčí rady ve státním podniku Povodí Moravy a členem dozorčí rady Středomoravské nemocniční.

Košta: Bylo to připravené od začátku

S výzvou k rezignaci přišlo oficiálně na začátku února krajské předsednictvo ANO spolu s klubem svých krajských zastupitelů, v polovině měsíce se k nim přidala s kritikou i rada kraje, následovalo prohlášení náměstků.

Výtky mířily na předávání úřadu bývalým hejtmanem Rozbořilem, špatnou komunikace, neefektivitu v řízení kraje, kumulaci moci, neochota měnit organizační strukturu úřadu.



Oto Košta se domnívá, že šlo o zástupné důvody a vše bylo od začátku připraveno ještě před říjnovými volbami do krajů.

„Měl jsem být posléze vystřídán. Ptal jsem se na to jasně na vedení hnutí ANO. Bylo mi řečeno, že nikoli. Do voleb jsem tedy šel s plným nasazení. Od prvního dne na hejtmanství 8. listopadu jsem ale vnímal stínovou úlohu pana Oklešťka,“ prohlásil Košta na adresu nového hejtmana.



Dodal, že nejvíce ze všeho cítí únavu a zda pro něj vstup do politiky znamená zklamání nebo začátek něčeho nového, ukáže čas. Z hnutí nicméně pravděpodobně vystoupí.

„Moc velkou budoucnost s členstvím nevidím. Nevím, co udělám, ale nedokážu si představit, že bych se s lidmi, kteří se tu dnes objevili a mluvili, jak mluvili, mohl dál setkávat na nějakých akcích hnutí ANO. Je to pro mne naprosto nepředstavitelné,“ uvedl.

Okleštěk: Bavit se o strukturách a dělat analýzu

V čele kraje Koštu nahradil dosavadní neuvolněný radní Ladislav Okleštěk (ANO). Pro jeho jmenování hejtmanem hlasovalo 29 přítomných.

„Dělám všechno pro to, aby skutečně fungoval kraj, aby fungovalo to, co dělám. Udělám vše pro to, aby komunikace probíhala tak, jak probíhat má. Myslím si, že tady byly skluzy, které ale je možno odstranit a je možno pokračovat v práci,“ věří Okleštěk, který je zároveň poslancem parlamentu. Své setrvání ve sněmovně chce ještě zvážit.



V nové roli hejtmana se chce nejprve zaměřit na chod krajského úřadu.

„Když jsem se předtím na pana hejtmana obrátil s dotazy, byla to práce jednoho muže. K ničemu jsme se nedopracovali. Budu se s paní ředitelkou krajského úřadu bavit o strukturách a budeme dělat analýzu,“ odpověděl na dotaz, zda bude usilovat o odvolání ředitelky úřadu Lucie Štěpánkové.

Videopřenos z jednání odmítli

Už od začátku jednání se kromě situace kolem Oto Košty mluvilo o tom, zda a kdy bude spuštěn on-line videopřenos odsouhlasený na posledním jednání.



Debatu nakonec uzavřel návrh prvního hejtmanova náměstka Jiřího Zemánka (ČSSD), který přišel s tím, aby se živé vysílání ještě prodiskutovalo v odborné komisi. Avizované přenosy tedy zřejmě přijdou až s dalším zastupitelstvem.



Hodně se diskutovalo i o tom, jakou volbu by mělo hlasování mít. Tedy zda budou přítomní rozhodovat veřejně, či tajně. Neveřejná podoba nakonec neprošla.



Krajská rada také ustála dva návrhy na její rozpuštění, které požadovaly KSČM a Koalice pro Olomoucký kraj.



Z celkových 55 zastupitelů měla dosud koalice většinu 30 hlasů. Bez Košty by to bylo 29, nutná většina pro procházení návrhů je 28.

