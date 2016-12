Od jara 2017 si v restauraci nezapálíte. Co na to říkají hosté a co provozní?

Hranice – Tak to tedy prošlo. Po letech řečí typu „teď už to teda vážně přijde," sněmovna na začátku prosince prohlasovala takzvaný Nekuřácký zákon. Od května 2017, tak kuřáci se svou vášní nepochodí v žádném restauračním zařízení. Pro restauratéry v Hranicích a jejich hosty se však nejedná o nic zásadního, naprostá většina místních podniků již totiž nekuřácká je.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Zákon, který vstoupí v platnost 31. května 2017 se nebude týkat pouze hospod, restaurací a barů, ale také nekrytých zastávek a nástupišť veřejné dopravy či zoologických zahrad. „Podle mého názoru je to špatně. Sám sice nekouřím, ale myslím, že je to příliš velký zásah do svobody jedince. Může se jednat o nebezpečný precedens, který třeba v budoucnu povede k dalším opatřením, která se již budou dotýkat svobody nás všech," myslí si Tomáš Michalčík.

Možná překvapivě se nad novým nařízením pozastavují i další nekuřáci. „Což o to, jakožto nekuřák to samozřejmě uvítám, zápach z cigaret mi opravdu vadí. Všechno mi ale přijde tak trochu postavené na hlavu. Na jednu stranu vám cigarety nutí reklamy a do státní kasy prodejem těchto výrobků připlouvají obrovské peníze, a na druhou stranu vám pak budou kouření zakazovat. Místo zákazu kouření by spíše měli tabákové výrobky přestat vyrábět. To se ale nikdy nestane," prozradil Jan Langer.

Vedoucí Sport Baru Zero, jednoho z posledních kuřáckých podniků v Hranicích, nepovažuje protikuřácký zákon za žádnou katastrofu. „I přesto, že sama jsem kuřačkou, myslím, že je to dobře. V zahraničí je to zcela běžné. Pohybovat se celý den v zakouřeném prostředí opravdu není příjemné. Když pak přijde člověk domů, tak aby hned veškeré oblečení dal do pračky," řekla Eva Porubská. „Jen doufám, že zákaz bude opravdu plošný, a že si v něm některé podniky nenajdou kličky," doplnila.

Přesto, že obavám o odliv kouřících hostů se nelze ubránit, Eva Porubská věří, že lidé budou chodit i nadále. „Já myslím, že si lidé zvyknou. Možná, že to chvíli potrvá, třeba chvíli někteří přestanou chodit, ale věřím, že pak se vrátí," uvedla.

Poslanecká sněmovna schválila Protikuřácký zákon jen týden po zavedení Elektronické evidence tržeb. Někteří provozovatelé hospod a restaurací v tom tak vidí další krok ve snaze o likvidaci drobných živnostníků a menších podniků. Asociace hotelů a restaurací tak apeluje na senát, aby zákon do sněmovny vrátil. Kromě senátu musí zákon podepsat také prezident Miloš Zeman, vášnivý kuřák. (kra)