Po Bečvě plují velké kry. Koryto je plné, hasiči hlídají jez

Ledochody, putující po řece Bečvě, zaměstnaly v úterý vpodvečer hasiče na oseckém jezu.

Lámání ledů. Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Kvůli obavám z vylití řeky Bečvy dorazili na místo i vodohospodáři s technikou, kteří se pokoušeli kry rozbíjet. Voda ale zaplavila část pastvin.

„Ledové kry se pohybují po řece Bečvě, a to v místech mezi Lipníkem a oseckým jezem. Čekáme, až se dostanou k jezu a uvidíme, co to udělá - jestli projdou na základě manipulací, nebo bude nutné kusy ledu rozbít,“ informoval Petr Chmelař z Povodí Moravy.

Na místo dorazila i technika. „Cílem je, aby se ledová bariéra nikde nezasekla a volně prošla přes jez. Mechanizace je v pohotovosti a jsme připraveni kru rozbíjet, aby neucpala koryto Bečvy,“ vylíčil.

Situaci sledoval přímo u oseckého jezu lipnický starosta Miloslav Přikryl.

„Koryto Bečvy je od oseckého jezu až za most do Týna plné a na část pastvin už se voda vybřežila. Ohrožení majetků snad nehrozí,“ řekl starosta.

Hasiči stavěli u vodního toku provizorní hráz z pytlů, aby zabránili rozlití Bečvy. „Kry se naštěstí posouvají pomalu,“ dodal krajský mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.