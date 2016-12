Podloubí v Hranicích zdobí desítky dřevěných stromků. Vandalové jeden zničili

Hranice – Nejen hranické náměstí dýchá Vánoci, ale i jeho blízké okolí. Po loňském úspěchu se do prostor hranických podloubí v prosinci opět vrátily dřevěné stromky. Jako vánoční výzdobu je připravily místní školy, školky, organizace a spolky. Jeden ze stromků byl však zničen výtržníky.

„Protože stromečky v podloubích měly skvělé ohlasy a nabídli se i další zájemci o jejich vyzdobení, rozhodli jsme se počet stromků navýšit," prozradila ředitelka MKZ Naďa Jandová. Letos tak v obou podloubích vyrostlo na 38 rozmanitých druhů jehličnanů.

O speciální vánoční výzdobu se postaraly hranické školy, školky či organizace. Nechybí tak například výtvory Městské knihovny, Domova důchodců nebo centra U kocoura Mikeše.

„Stromeček jsme se rozhodly ozdobit jako čtvero ročních období, což je pro naši činnost symbolické. V průběhu roku totiž maminkám a jejich dětem nabízíme aktivity charakteristické pro danou dobu," uvedla pro Hranický zpravodaj vedoucí Dětského a mateřského centra U kocoura Mikeše Petra Hallová.

Jak vedoucí centra prozradila, konečná podoba stromečku vznikala v několika fázích.

„S pomocí různých výtvarných technik jsme zdobili už v létě na zážitkovém pobytu v Beskydech. Tam děti zpracovávaly jarní a letní tematiku. Podzimní období jsme začali na příměstském táboře a vánočním quillingem jsme si připomněli, že zima už je za dveřmi," popsala Petra Hallová.

Zatímco v loňském roce se stromkům zcela vyhnuly útoky výtržníků, letos tomu tak není.

„O jeden stromeček jsme bohužel přišli. Vandalové jej zcela zničili," uvedla Naďa Jandová.

„Na dolním podloubí je vše bezproblémové, k incidentu došlo na podloubí horním," prozradila dále ředitelka MKZ.

Většina místních obyvatel se naštěstí místo jejich ničení stromky kochá.

„Je to hezké. Zvlášť když si člověk uvědomí, že ve většině případů to vyráběly děti. K Vánocům se to určitě hodí," řekl Pavel Lunda.

David Král