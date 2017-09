Podzim v Zámeckém klubu: Vladimír Mišík i místní kapely

Vladimír Mišík, hranické kapely nebo kinokavárna. Takový bude program v Zámeckém klubu následující sezonu. Kromě kultury má ale přijít i na zajímavé přednášky nebo semináře.

Vladimír MišíkFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

„Začala nám podzimní sezona, která se bude opět skládat ze slavných jmen. Ty se budou do klubu vracet na základě velkého úspěchu,“ řekl dramaturg Městských kulturních zařízení Martin Kapek.



Mezi zmíněná slavná jména patří například Vladimír Mišík & ETC, který v klubu zahraje už 4. října.

Dalším zajímavým koncertem pak bude uskupení s názvem Legendy se vrací, kde účinkují vynikající muzikanti jako Roman Izaiáš z kapely Doga nebo Petr Šiška, prezident Akademie populární hudby ČR. Těšit se na ně můžete už 29. září.

Podpora místních

Co by to bylo za klub, kdyby nepodporoval místní kapely z Hranicka. Na pódiu se tak objeví některým známější, jiným prozatím neznámá jména.

„Oslovili jsme mladou kapelu Hra’n’ice, která společně s kapelou So what zahraje koncert. Pak tady máme Blaho 19, což je velká undergroundová legenda Hranic, která slaví deset let od svého vzniku. Bude to takový košatý koncert plný hostů,“ informoval Martin Kapek.



Kromě koncertů se však v Zámeckém klubu uskuteční i semináře. Dva takové budou hned v pondělí 25. září. První z nich bude mít za úkol seznámit občany s připravovaným severovýchodním obchvatem, druhý zase pomoci lidem při žádostech o kotlíkové dotace.

Prosincová přestávka

Podzimní sezona potrvá až do konce listopadu, prosinec pak bude přestávka kvůli každoročnímu jarmarku.



„Od ledna ale zase začnou kulturní akce. Nebudou to jen koncerty, ale budou tam pravidelně velice zajímavě přednášky, které pořádá knihovna. Tu a tam bude i kinokavárna s projekcí dokumentů,“ slíbil dramaturg.