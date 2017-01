Potštát hlásí skvělé podmínky pro lyžování

Potštát – Upravené sjezdovky, spuštěné vleky, malebný výhled na zasněženou krajinu. To je pro milovníky lyžování jistě neodmyslitelná součást zimních měsíců. Ski areál Potštát na Hranicku zahájil koncem roku provoz pro veřejnost.

Díky příznivému počasí posledních dnů panují v potštátském areálu dobré podmínky pro lyžování.

„Připadlo osm až deset centimetrů nového sněhu, toho technického leží na sjezdovce až 40 centimetrů," uvedla jedna z provozovatelů areálu Petra Konečná.

V provozu jsou momentálně dva vleky ze čtyř, dětský a hlavní.

Provozovatelem areálu je Ski klub Hranice, který se stará o provoz a zároveň se věnuje lyžařské výchově mládeže.

Jednou z hlavních novinek pro letošní sezonu je sněžné dělo, které se podařilo zprovoznit před Vánocemi.

„Nově disponujeme sněžným dělem, které máme k dispozici letos poprvé. Na financování se podílelo několik firem a také nám pomohl sponzorský dar," nastínila provozovatelka.

Přes týden se může veřejnost vydat i na večerní „lyžovačku". Od pondělí do pátku je areál otevřen od 17 do 20 hodin, o víkendu od 9 do 16 hodin.

Lyžařská škola startuje v sobotu

Areál se nachází blízko Oderských vrchů, které leží v Nízkém Jeseníku. Od Hranic je vzdálen asi 11 kilometrů, od Olomouce pak 35 kilometrů.

Díky své poloze a nadmořské výšce 500 metrů nad mořem má areál každoročně dobré podmínky pro lyžování, s novým pomocníkem na umělé zasněžování se jistě tyto podmínky ještě zlepší.

Každoroční lyžařská škola, kterou pořádá lyžařský oddíl, odstartuje v sobotu 7. ledna.

„Děti se u nás budou učit základy lyžování, a to tři víkendy po sobě. Z Hranic děti doveze autobus přímo do areálu a zde od 9 do 14 hodin proběhne výcvik sjezdového lyžování nebo jízdy na snowboardu," uzavřela Petra Konečná.

Poslední výcviková neděle pak bude ve znamení maškarního lyžovaní, jehož součástí bude tradičně soutěž o pět nejhezčích masek. Během výcviku se malí lyžaři také mohou těšit na výtvarnou soutěž.

Lidé z řad veřejnosti, se ke svahu mohou dopravit nejen vlastním automobilem, ale i autobusy z Hranic a Olomouce.