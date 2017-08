Prázdninové setkání v zámecké zahradě bavilo klaunkami i muzikou

V zámecké zahradě se mohli zájemci přijít podívat na Prázdninové setkání s charitou Hranice, která již za sebou má několik předešlých ročníků, jde už tedy o tradici. Ve čtvrtek 24. srpna tak byl pro širokou veřejnost připraven bohatý program.

„My Den charity pořádáme snad už po dvacáté. Tady v zámecké zahradě je to ale podruhé. Vytáhli jsme Den charity ven více k lidem, protože dříve jsme to měli ve dvoraně zámku,“ řekl ředitel hranické charity Jan Hegar.

Od čtrnácté hodiny se lidé mohli podívat do stánku denního centra Archa, koutku pro seniory, zjistit informace o pečovatelské službě a osobní asistenci a děti mohli navštívit dětský koutek a dílničku. Právě děti se na akci vyřádily nejvíce.



„Děti si tady můžou vyrobit zadarmo kolíček a nebo za dvacek korun odznáček. Jinak tady máme výrobky, které jsme dělali s našimi dětmi v klubu a ty máme za nějakou symbolickou cenu,“ řekla sympatická Dagmar Mikšánková z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix.



Kromě dílničky, o kterou byl velký zájem, zde byly pro děti i dvě klaunky – Olina a Gábina. S dětmi to opravdu uměly a úsměvy na tvářích to dokazovaly.

„Budeme dělat test připravenosti na vstup do školního roku, který se kvapem blíží. Bude to probíhat tak, že je podrobíme základním věcem, které budou ve škole potřebovat. Teda alespoň podle mě a mé sestřenice Gábiny,“ popsala program Olina Klaunová, jak si říká.

Divadlo i hudba

Odpolednem provázela i hudba v podání kapely Nejistota z Hustopečí nad Bečvou a potom také Roman Prokeš ze studia Bez Kliky se svým kolegou, kteří dětem zahráli celkem tři loutkové pohádky.



Program se samozřejmě líbil nejvíce dětem, ale rodiče i senioři si také přišli na své.

„Jsem moc ráda, že jsou takové akce pro děti i pro starší, každý si zde najde něco. Je tu divadlo a hraje tu hudba, je moc dobře, že jsou takové akce ve městě,“ sdělila potěšená maminka Olga Zicháčková.