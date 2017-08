Prázdniny ještě nekončí, vyrazte na výlet do přírody. Máme pro vás tip

FOTOGALERIE / V našem okolí je stále co objevovat a mnohdy ani nevíme, že zde máme tak hezká místa. A protože jsou prázdniny a dovolené stále v plném proudu, přinášíme vám další tipy na společné výlety s rodinou či přáteli.

V blízkosti Hranic, v Teplicích nad Bečvou, jsou nádherné Zbrašovské aragonitové jeskyně. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý působením atmosférických vod a teplých minerálních vod. V jeskyních se zajisté nebudou nudit ani děti, protože jsou opředeny tajemstvím a uvnitř se budou cítit jako v nějaké pohádce. Kromě pondělí je otevírací doba od 9 do 17 hodin a za plné vstupné zaplatíte 110 korun, za dítě 60 korun. Studenti a senioři pak využijí 80 korunového vstupného.

Něco z historie

Další zastávkou může být zřícenina hradu Drahotuch, o kterém možná mnozí nevědí. Hrad založil Bohuš z Drahotuš ve druhé polovině 13. století, ale již za nějakých tři sta let už stavbu nikdo neobýval. Možná i kvůli tomu se postupně začaly objevovat pověsti o zakletém hradu nebo ohnivém drakovi. Na zříceninu se dostanete z osady Rybáře po zelené stezce a později po modré. Vstup na zříceninu je volný, protože se dochovalo je přízemí hradu.



A pokud jste opravdovými milovníky historie, proč si rovnou nezajet i do muzea Komenského v Přerově? To se nachází na Horním náměstí v budově renesančního zámku, bývalém sídle Karla staršího ze Žerotína. Podívat se můžete na výstavy archeologických nálezů z přerovského okolí nebo na současnou výstavu s názvem Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané.

Nezapomeňte na přírodu

Jestli před nástupem do práce potřebujete vypnout a příjemně si odpočinout v přírodě, určitě si zajděte k Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou propastí na světě. Po vyjití kopce se můžete pokochat majestátností přírodního objektu.



Pro milovníky zajímavých túr však doporučíme stezku Potštátské skalní město, která má osm zastavení. Automobil můžete nechat u pohostinství U tlustého Jana, pak přejít říčku Veličku a vyšplhat ke zřícenině hradu Puchart. Trasa dále vede k bývalé hájovně, kde uhne vpravo a pokračuje na pastviny pod Kyžlířovem. Stezka vás dále zavede do města Potštát, kde si můžete prohlédnout třeba barokní sousoší Kalvárie nebo také kostely.