Jak by teď volil kraj? Vítěz ANO, pak ČSSD, KSČM a ...

Největší potenciál oslovit voliče v Olomouckém kraji v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny má podle průzkumu, který pro Deník zpracoval SANEP, hnutí ANO. Druhá by nyní skončila ČSSD a třetí komunisté. Průzkum vznikl v posledním srpnovém týdnu.

Agentura SANEP oslovila v Olomouckém kraji reprezentativní vzorek 533 lidí, kterých se ptala v době od 25. do 31. srpna.

Potenciál nad pět procent, potřebných pro vstup do dolní komory, má podle průzkumu v kraji devět stran.

Z odpovědí plyne, že lidé nejčastěji zvažují, že svůj hlas dají hnutí ANO – 26,2 procenta.

Menší potenciál měla před dvěma týdny ČSSD s 22,5 a komunisté s 15,8 procenta.

Do bojů o sněmovní křesla by zasáhla SPD potenciálem 14,8, ODS 11,2 procenta, lidovci s 8,2, TOP 09 s 8,1, STAN s 5,7 a Realisté s potenciálem 5,3 procenta.

Těsně pod pěti procenty by s odhadem 4,7 procenta skončili Piráti.

Okleštěk: Chci zřetelné vítězství

„Těžko předpovídat výsledek voleb, každopádně si takového procenta vážíma věřím, že se v příštích týdnech podaří přesvědčit nerozhodnuté voliče, aby se přiklonili k volbě hnutí ANO. Chci ANO dovést k vítězným volbám tak, aby toto vítězství bylo zřetelné,“ reagoval lídr hnutí ANOa hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Předvolební šetření proběhlo před vydáním Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, do voličské přízně však tento fakt pravděpodobně citelně nezasáhne.

„Rozhodnutí vydat a samotné zahájení trestního stíhání obou politiků se v příštích dnech zásadně nepromítne. V kampani budou rozhodovat jiné věci než tento případ,“ reagoval politolog Pavel Šaradín.

Lidovci: Vidíme to přes 10 procent

Podle výsledku průzkumu SANEP mají lidovci v Olomouckém kraji potenciál 8,2 a Piráti jen 4,7, takže by se do sněmovny vůbec nedostali.

„Vidíme to na daleko vyšší procento. V Olomouckém kraji rozhodně přes deset procent,“ uvedl František John, dvojka lidovecké kandidátky a starosta Zábřehu.

„Jiné průzkumy nám celorepublikově přiznávají kolem 10 až 14 procent, potenciál 4,7 je opravdu hodně malý. Věřímv podstatně lepší volební zisk v Olomouckém kraji,“ kroutil hlavou lídr Pirátův regionu Vojtěch Pikal.

U aktuálního volebního potenciálu nejde o takzvaná tvrdá data. Průzkum neukazuje možný výsledek voleb, ale to, kolik procent hlasů by dané uskupení mohlo v současnosti získat v Olomouckém kraji, pokud by se k němu přiklonili všichni lidé, kteří jeho volbu reálně zvažují.

Lidé nevybírají jednu stranu, kterou by volili, ale říkají, o podpoře jakých stran uvažují. Jde přitom o hlasy lidí, kteří nevylučují účast u říjnových sněmovních voleb.