Přerovu se raději vyhněte obloukem, uzavírka rondelů zastavila dopravu

Kvílení aut, jejichž řidiči už pomalu ztráceli nervy, dlouhé kolony aut na frekventovaných tazích, ale i v bočních ulicích, kde by je nikdo nečekal. Tak to vypadalo v pondělí ráno v ulicích Přerova kvůli uzavírce dvou okružních křižovatek v centru města - u Žerotínova náměstí a bývalé Komuny.

Stalo se to, co všichni předpokládali - v Přerově zkolabovala doprava a zajet do města znamenalo uvíznout v nekonečných frontách. Strážníci radí přespolním - pokud nemusíte, městu se raději vyhněte. A rada pro místní, kteří se ráno zkusili prodrat kolonami: rychleji dorazíte do cíle pěšky nebo na kole.

Kvůli uzavírce rondelů stála doprava po celém městě. Auta se štosovala na Šířavě i na Svisle, ale také ve Ztracené, v Čechově ulici, u autobusového nádraží nebo na Velkých Novosadech.

„Nejkritičtějším místem je teď křižovatka u pekárny Racek - tedy Generála Štefánika, Durychova a Tovární, kde je souvislý proud vozidel ve směru od Horní Moštěnice i od nádraží. Je uzavřena ulice 9. května, takže auta nemají kam jet,“ popisoval zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Policisté v akci

Hlídka brzy ráno monitorovala provoz na křižovatce u Kazeta, tam ale nakonec situace nebyla tak zoufalá, takže se v průběhu dne přemístí jinam.

„Musíme společně s Dopravním inspektorátem nastínit další postup, protože jsme v situaci, kdy už auta nemáme kam posílat. Wurmova ulice je sice obousměrná, ale je průjezdná jen pro autobusy a vozidla Integrovaného záchranného systému. Řidiči osobních aut se dostanou Havlíčkovou, a pak dál na Čechovu. Komenská je od Wurmovy ulice zaslepená, ale řidiči od nádraží mohou vyjet na Velké Novosady,“ informoval.

Kvůli ucpaným silnicím už strážníci vyřizovali spoustu telefonátů.

„Opravy jsou dlouho dopředu avizované a Ředitelství silnic a dálnic se bude snažit je provést co nejrychleji. Pokud řidiči vyloženě nemusejí do Přerova, ať ho raději objedou. Je to rozhodně lepší, než vjíždět do města, a pak dvě hodiny stát a troubit na auta, která se nemají kam posunout,“ radí Miroslav Komínek.

Nebezpečí i pro cyklisty

Opatrní by měli být i cyklisté - v pondělí ráno například stavebníci pomáhali na nohy staršímu muži, který přehlédl vyfrézovanou část vozovky u rondelu a vjel do díry na kole. Po pádu na zem naštěstí neutrpěl zranění, ale mohlo to dopadnout mnohem hůře. Podobných „adrenalinových“ situací bylo ale více - zejména u autobusového nádraží.

Naštvaní řidiči

„To se pos…? Vyfoťte to tady pořádně a pošlete těm na radnici, ať se podívají, jak tady stojíme,“ nadával jeden z řidičů. A to byl ještě jeden z těch slušnějších slovních projevů, které bylo možné zaslechnout z úst řidičů nákladních i osobních aut.

Řidiči mají v těchto dnech problém dostat se i na Žerotínovo náměstí.

„V době uzavírky bude umožněn vjezd na Žerotínovo náměstí jen vozidlům zásobování. Rezidenti se po dobu deseti dní na toto náměstí nedostanou,“ přiblížil další omezení Alexandr Salaba z přerovského magistrátu. Uzavírka prvních dvou rondelů potrvá deset dní, a to do 19. října. Na ni pak navážou opravy rondelu u Hané.

Objízdné trasy linek městské autobusové dopravy po dobu uzavírek rondelů v Přerově

Uzavírka - 9. až 19. října (dva kruhové objezdy – u Žerotínova náměstí a u bývalé Komuny)

• linka 101 - obousměrně - trasa dle jízdních řádů (JŘ) - ul. Čechova, kde obslouží zastávku „Prior“ a následně po objízdné trase - ul. Šířava, Svisle, Bří Hovůrkových, kruhový objezd „u Hané“, ul. Dvořákova, kde obslouží zastávku „Dvořákova“ – dále trasa dle JŘ.

Vlivem objízdné trasy budou zrušeny dvě zastávky „Bayerova“ a „U tenisu".

• linka 104 - trasa dle JŘ - ul. Palackého, kde obslouží zastávku „Palackého“ – ul. Komenského a následně po objízdné trase – ul. Wurmova, Čechova, kde obslouží náhradní zastávku „Prior“ (za zastávku „Šířava SOU“), ul. Šířava, Svisle, Bří Hovůrkových, kruhový objezd „u Hané“, ul. Dvořákova, kde obslouží zastávku „Dvořákova“ - dále trasa dle JŘ.

Vlivem objízdné trasy budou zrušeny tři zastávky „Bayerova“, „U tenisu" a „Šířava SOU“, která bude nahrazena zastávkou „Prior“.

• linky 105 a 115 - trasa dle JŘ - ul. Palackého, kde obslouží zastávku „Palackého“ - ul. Komenského a následně po objízdné trase - ul. Wurmova, Čechova, kde obslouží náhradní zastávku „Prior“ (za zastávku „Šířava SOU“), ul. Šířava, Svisle, kde obslouží zastávku „Svisle“ a dále trasa dle JŘ.

Vlivem objízdné trasy bude zastávka „Šířava SOU“ nahrazena zastávkou „Prior“ a zastávky "U Tenisu" a "Bayerova" budou zrušeny.

• linka 112 - obousměrně - trasa dle JŘ - ul. Čechova, kde obslouží zastávku „Prior“ a následně po objízdné trase - ul. Šířava, Svisle, Bří Hovůrkových, kruhový objezd „u Hané“, ul. Želatovská, kde obslouží zastávku „Želatovská“ - dále trasa dle JŘ. Vlivem objízdné trasy budou zrušeny dvě zastávky „Bayerova“ a „U Tenisu"



Uzavírka - 20. října až 5. listopadu (kruhový objezd u Hané)

• linka 104 - obousměrně - trasa dle JŘ – ul. 9. května, kde obslouží zastávku „Jižní čtvrť“ a následně po objízdné trase - ul. U hřbitova, kde obslouží náhradní zastávku „Hřbitov“, přemístěnou naproti SOU Stavební, ul. Petřivalského, Želatovská, kde obslouží zastávku „Želatovská“ a dále trasa dle JŘ. Vlivem objízdné trasy bude zastávka „Hřbitov“ přesunuta na ul. U hřbitova, naproti SOU Stavební.

• linky 105 a 115 - trasa dle JŘ - ul. Svisle, kde obslouží zastávku „Svisle“, ul. Ztracená a následně po objízdné trase - ul. U hřbitova, kde obslouží náhradní zastávku „Hřbitov“, přemístěnou naproti SOU Stavební, ul. Petřivalského, Želatovská, kde obslouží zastávku „Želatovská“ a dále trasa dle JŘ.

Vlivem objízdné trasy bude zastávka „Hřbitov“ přesunuta naproti internátu SOU Stavební.

• linka 111 - ve směru od nemocnice na nádraží - trasa dle JŘ – ul. Dvořákova, kde obslouží zastávku „Nemocnice“ a následně po objízdné trase tř. Gen. Janouška, kde obslouží náhradní zastávku „Tř.Gen.Janouška“ za zastávku „Dvořákova“, ul. Želatovská, Petřivalského, U hřbitova, Ztracená, Svisle, kde obslouží zastávku „Svisle“ a dále trasa dle JŘ.Vlivem objízdné trasy bude zastávka „Dvořákova“ nahrazena zastávkou „Tř. Gen.Janouška“.

• linka 111 - ve směru z nádraží k nemocnici – trasa dle JŘ – ul. Svisle, kde obslouží zastávku „Svisle“, ul. Ztracená a následně po objízdné trase - ul. U hřbitova, kde obslouží náhradní zastávku „Hřbitov“, přemístěnou naproti SOU Stavební, ul. Petřivalského, Želatovská, tř. gen. Janouška, kde obslouží náhradní zastávku „Tř.gen.Janouška“ za zastávku „Dvořákova“, ul. Dvořákova, kde naváže na trasu dle JŘ.

Vlivem objízdné trasy bude zastávka „Hřbitov“ přesunuta naproti internátu SOU Stavební a zastávka „Dvořákova“ bude nahrazena zastávkou „Tř. Gen. Janouška“.