Zeman podepsal granát a naznačil vyznamenání pro Nohavicu

Prezident Zeman druhý den své návštěvy Olomouckého kraje strávil celý ve městech na Olomoucku.

Hlava státu se v úterý setkala s obyvateli Šternberka a Uničova.

V obou městech prezidenta čekalo zaplněné náměstí.

Ve Šternberku se mezi stovkami voličů objevila jedna červená karta.

„Není vám tady smutno?" popíchl Zeman protestujícího.

Jiný projev nesouhlasu nepřišel a za své názory sklízel prezident potlesk přítomných.

Zbraň mi příště dejte funkční

Den začal Zeman návštěvou zbrojařského podniku Excalibur Army, kde se vyjádřil pro větší podporu domácího zbrojního průmyslu.

Zároveň uvedl, že porevoluční postoj českého státu nepovažoval za dobrý.

„V roce 1990 u nás byla pacifistická vláda, všichni tomu tleskali. A víte, kdo tleskal nejvíc? Zahraniční zbrojařské společnosti. Poděkovaly nám za náš pacifismus," řekl.

Kvůli tomu podle něj chybí střední generace odborníků pro zbrojařské fabriky, což označil za chybu české politiky.

Na závěr úterní návštěvy šternberské zbrojovky Excalibur Army dostal prezident Miloš Zeman darem třicetikilovou maketu tankové střely.

„Prosím vás, abyste mi příště dali funkční protitankovou zbraň a já už budu vědět, proti komu ji použít," zažertoval prezident. Na další napodobeninu granátu se pak podepsal.

Vyznamená Nohavicu?

Po obědě a setkání s místními politiky se přesunul na zaplněné náměstí.

Zeman zopakoval svůj odmítavý postoj k migrantům z islámských zemí a kritizoval nezájem některých lidí o práci.

Prezident rovněž naznačil, že by letos mohl státní vyznamenání získat písničkář Jarek Nohavica. Řekl to na Hlavním náměstí poté, co mu jeden z tazatelů doporučil poslech Nohavicových písní.

„Jarka Nohavicu mám velmi rád. A aniž bych chtěl něco naznačovat, i když, jak říká Cimrman, my nesmíme ani naznačovat, možná se s ním potkám 28. října," zareagoval Zeman.

Ještě větší publikum měl v Uničově u radnice, kde s obyvateli mluvil přes půl hodiny.

Ve středu prezident zakončí svou třídenní vizitu Olomouckého kraje návštěvou u speciálních sil v Prostějově a po obědě pak setkáním s veřejností v zámeckém parku v Konici.

