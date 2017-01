Přehrada, nebo poldr? Protipovodňová opatření na Bečvě stále nemají jasnou tvář

Olomouc, Hranice – Návrh bočního poldru Skalička a protipovodňová ochrana Pobečví. Tak se jmenovala prezentace k ideové studii, kterou zpracoval Lukáš Krejčí. Představena byla v pondělí 16. ledna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Dalibor Otáhal

Dojde k výstavbě vodního díla Skalička nebo k bočnímu suchému poldru?

V letošním roce si připomeneme dvacet let od katastrofálních povodní v roce 1997, při nichž zemřelo devětačtyřicet lidí a škoda se vyšplhala na 63 miliard korun.

Povodně se výrazně dotkly i Přerovska a ochrana před velkou vodou v této oblasti není stále vyřešena.

Zabránit povodním by mělo rozšíření jezu na řece Bečvě v Hranicích, ohrázování řeky a především výstavba vodního díla Skalička, které dostalo v minulém roce zelenou.

Dosud ale není rozhodnuto, zda se bude jednat o přehradu se zásobami vody či suchý poldr.

Předkládaná studie ukázala možnou variantu k připravované přehradní nádrži Skalička, která by navazovala na připravovaný poldr Teplice.

Boční poldr by měl být vytvořen za účelem protipovodňové ochrany Hranic, Lipníku nad Bečvou i Přerova a oproti přehradní nádrži má citlivější přístup k řece Bečvě.

„Jednotlivé varianty musíme řádně prozkoumat. Zabývat se budeme i touto variantou a pokusíme se ji posunout z té ideové myšlenky na proveditelnou. Musí však souhlasit všechny dotčené přilehlé obce a vlastníci pozemků," sdělil Jiří Zedníček z Povodí Moravy.

Boční poldr by neměl ohrozit kumulaci štěrku, který je pro Bečvu velice důležitý.

Protipovodňová opatření na Bečvě stále nemají jasnou tvář Vizualizace: Lukáš Krejčí

Povodí chce údolní nádrž

„Řeka Bečva je největším štěrkonosným tokem v naší republice. Na rozdíl od Moravy zde ještě stále nacházíme mnoho přirozených úseků. Není tedy tak zregulovaná a technicky upravená, jako například Morava, Labe nebo Vltava. Stavby na vodních tocích s sebou přináší různá úskalí," řekl docent hydrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Martin Rulík.

Na přednášce zazněly dva návrhy protipovodňového opatření.

Jeden technický od Povodí Moravy – vybudovat údolní nádrž, která představuje jisté vytvoření bariéry na toku řeky.

„Jedná se především o bariéru migrační, to se dotkne pohybu ryb, a také vznikne překážka pro kumulaci sedimentů. Bečva je štěrkonosná řeka a vybudováním nádrže by vznikla hloubková i zpětná eroze, která by měla za následek totální destrukci vodního systému. Narušení stěrkonosného charakteru je nejzásadnější problém," podotkl Martin Rulík.

Navrhovaná nádrž by měla mít výšku šestnáct metrů, nebude tedy nijak veliká, spíše plošně mělká. U nádrže se předpokládá rekreační využití.

Výhoda? Volná řeka

Druhým návrhem je již zmiňované vybudování bočního poldru.

„Poldr má podle mého názoru lepší využití, protože nebrání pohybu naplavenin po proudu, navíc nevytváří trvalou zátopu. Právě Bečva je závislá na své dynamice. V posledních letech dochází k úbytku vody, ale výstavba přehrady je podle mě krajním řešením," uzavřel Martin Rulík.

Hlavní výhodou bočního poldru je to, že ponechává řeku volnou, nenarušuje říční kontinuitu.

„Nejdůležitější je zachovat transport štěrku. Při povodních štěrk zabraňuje hloubkové erozi. My se chceme vyhnout přehrazení řeky," uvedl autor studie Lukáš Krejčí a dodává, že boční poldr má stejnou kapacitu jako vodní dílo Skalička a je schopen plnit tak protipovodňovou funkci, což je primární.

Rozporuplné pocity z výstavby bočního poldru místo vodního nádrže měla starostka Skaličky Petra Kočnarová.

„Musím udělat vše pro to, abych ochránila místní obyvatele. Boční poldr zasahuje až za naši obec, to může ovlivňovat, možná jen pohledově, satelitní městečko, které máme vybudované. Lidé tam už teď přepočítávají, kolik metrů budou mít nad hlavou. Problematiku štěrku v řece nejsem momentálně schopna posoudit, je to pro mě nová záležitost. Obec Skalička bojovala proti vybudování vodní nádrže i bočního poldru," konstatovala starostka.

Na přednášku dorazila asi stovka posluchačů. Mezi nimi i zástupci obcí a měst na toku Bečvy, odborníci z Ministerstva životního prostředí a zemědělství, zástupci z Povodí Moravy nebo vodohospodáři a ochránci přírody.