OBRAZEM: První školní den v Hranicích

/ROZHOVOR/ Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční za necelé dva měsíce, 20. a 21. října. Říká se o nich, že budou přelomové. Pokud totiž politickou scénu v Česku ovládne Andrej Babiš, bude chtít uskutečnit svoji vizi o řízení státu jako firmy. Někdo tvrdí, že by to bylo pro demokracii smrtící, jiný od něj očekává efektivnější chod úřednického aparátu, redukci ministerstev a omezení byrokracie.