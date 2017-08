Recyklojízda projede Lipníkem i Hranicemi. Zahlásí, že baterky do koše nepatří

Už za měsíc startuje Recyklojízda – projekt, jehož cílem je podpořit třídění a recyklaci baterií. Lipník se 12. září stane sedmnáctou zastávkou, do Hranic dorazí o den později.

Tříčlenný tým má za cíl zdolat na elektrokolech více jak 700 kilometrů. Odstartuje v úterý 5. září z Aše a končí ve čtvrtek 14. září v nejvýchodnější obci republiky – Bukovci.

Do Lipníku dorazí tým na elektrokolech v úterý 12. září dopoledne. Na Masarykově náměstí bude od 15. 45 hodin info stánek, kde se zájemci dozvědí informace o recyklaci baterií. Domů si poté mohou odnést krabičku „Ecocheese“ pro třídění baterií v domácnosti.

„Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se někomu mohou zdát baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“ přiblížila členka týmu Recyklojízdy Eva Gallatová. Na Pernštejnské náměstí do Hranic pak Recyklojízda dorazí ve středu 13. září v 8 hodin ráno.



Recyklojízda je koncipována jako otevřený projekt a zapojit se do něj může kdokoliv. Princip je jednoduchý. Kdekoliv po trase se mohou lidé připojovat a kus cesty s týmem zdolat. Vítáni jsou lidé nejen na elektrokolech, ale i na běžných kolech, koloběžkách nebo zdatní běžci. Lidé se do projektu mohou zapojit dvěma způsoby. Mohou přinést na sběrná místa použité baterie.

„A pak je tu druhá možnost. Jednoduše vezmou kolo, elektrokolo nebo třeba koloběžku a zdolají pár kilometrů společně s námi a podpoří tím dobrou věc,“ zmínila Eva Gallatová.