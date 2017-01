Rok 2017 v Hranicích: elektrobusy, infocentrum o propasti i další revitalizace

Hranice – Na spoustu novinek se v roce 2017 mohou těšit obyvatelé Hranic. Do ulic by měly vjet nové elektrobusy a město nadále hodlá pracovat na zlepšení dopravní situace ve městě. Plánuje se také pokračování v revitalizaci sídlišť Struhlovsko a Nová. Lepší propagace by se poté měla dočkat Hranická propast.

dnes 12:52 SDÍLEJ:

Elektrobus společnosti 3CSADFoto: 3CSAD

Zásadní změna se chystá v oblasti městské dopravy. Od jara příštího roku by se Hranice měly stát prvním městem v republice s kompletně elektrobusovou, ekologicky šetrnou MHD. „Hranice se stanou městem s nejmladším vozovým parkem, který bude jako jediný v republice tvořen výhradně elektrobusy. K výměně by mělo dojít v první polovině příštího roku, jezdit by zde mělo pět elektrobusů," uvedl Pavel Slovák z Odboru správy majetku, oddělení veřejné dopravy a údržby veřejných komunikací. Pokud by nakonec projekt z elektrobusy nevyšel, záložní variantu představují autobusy na zemní plyn. Odkup části kasáren Jaslo Dopravy ve městě se týkají také další změny. Již letos by mělo dojít k řešení prostoru u křižovatky ulic Nádražní a Tovární u autobusového nádraží. „Město chystá odkup části bývalých kasáren Jaslo od soukromého vlastníka. Spolu s úpravou křižovatky by měla vzniknout spojovací komunikace, která odkloní část dopravy z ulice Nádražní a následně přetížené Třídy 1. máje směrem na ulici Novou a silnici 1/47. Uleví se tak i problémové křižovatce u Slávie," vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský. Co se rekonstrukčních prací týče, v přípravě je druhá etapa revitalizace sídliště Struhlovsko. Město také zažádalo o dotaci na druhou etapu sídliště Nová. „Dojde i na městský hřbitov, letos by měla být zahájena jeho postupná rekonstrukce, která bude rozdělena do několika etap," sdělil Petr Bakovský. Upraví místnost na nádraží V souvislosti s tím, že Hranice mají nejhlubší zatopenou propast na světě, se připravuje plán na její efektivnější zviditelnění. Město jedná se Správou železničních dopravních cest o využití nádražní budovy v Teplicích nad Bečvou, kde by mělo vzniknout informační centrum. „Pravděpodobně se prozatím opraví jen jedna místnost, ve které se turista dozví základní informace o propasti, co je na ní zajímavého, proč by se na ni měl jít podívat, kudy se vydat, či jaké jiné památky může v okolí navštívit," upřesnil městský architekt Marek Kuchta. „Zároveň bude město žádat o dotaci na úpravu přechodu pro chodce u vlakové zastávky u Teplic nad Bečvou tak, aby byl přístupnější pro tělesně postižené i rodiny s kočárky. Upravený přechod bude bezpečnější, kratší a nasvícený," prozradil Petr Bakovský. David Král

Autor: Redakce