Sekanou s malinama? Nový lehce erotický román Jaroslavy Černé už je k mání

Sekaná s malinama, to je název již dvaadvacáté knihy hranické spisovatelky Jaroslavy Černé. Na pultech knihkupců se objevila už začátkem května.

Román ze současnosti je příběhem neslučitelných životů dvou žen, jejichž setkání bude pro obě osudové. Jedna je mrzutá, ne příliš spokojená, frustrovaná šedesátiletá učitelka, která dělá korektury knih mladé, zdravé, šťastné a krásné spisovatelce erotických románů.

„Večer, kdy ty romány plné chyb opravuje, má pocit, že to za ni píše vlastně ona. Osobně se poznají až na křtu jedné z knih. U tohoto setkání dojde k psychickému zkratu, a zde začíná naše krimi zápletka,“ prozradila alespoň něco spisovatelka.

Příhody, které nejde nenapsat

Ta při své tvorbě čerpá ze skutečných příběhů lidí. „Slyším někdy až tak neuvěřitelné příhody, že to nejde je nenapsat,“ svěřila se Jaroslava Černá.

Křest románu Sekaná s malinama si autorka užila. Konal se v polovině května v rámci mezinárodního knižního festivalu Svět knihy 2017 v Praze.

„Besedovala jsem se čtenáři o historických románech, proběhla autogramiáda, propagovala jsem knihu Týden blázna, pokřtila Sekanou s malinama, a konverzovala s kmotrami knihy a nadšenými čtenářkami a zároveň herečkami Evou Hruškovou a Kateřinou Macháčkovou. Bylo to nezapomenutelné, “ popsala.

Po vydařeném křestu v Praze se Sekaná s malinami dočká ještě jednoho, a to začátkem srpna v nedalekých Malhoticích.

„Pan starosta mě, jako rodačku z Malhotic oslovil, zda bych mohla v rámci oslav 700. výročí obce pokřtít knihu, kterou obec vydává právě k tomu jubileu a zároveň zde pokřtíme i můj nový román,“ pokračovala.

Jan Nepomucký zblízka

Jaroslava Černá je také velkou milovnicí historie, a tak není divu, že má na svém kontě také řadu historických románů. Jejími hrdiny jsou například Eliška Přemyslovna, Johana z Rožmitálu, Anežka a král Přemysl Otakar II. či Petr Vok se svou chotí Kateřinou.

„Nyní dodělávám druhý díl Václava IV. U toho se nesmírně bavím, protože ta doba mi tak trochu připomíná naši současnou politickou situaci,“ říká pobaveně Jaroslava Černá.

„Kdyby naši politici mohli nosit u pasu meč, obávám se ještě většího počtu nevyřešených vražd, než ve středověku,“ dodala.

Kniha také blíže nahlédne do života Jana Nepomuckého, jehož setkání s Václavem IV. bylo tragické.

„Když tak jezdím po různých besedách a vesničkách, tak téměř v každé obci je socha Jana Nepomuckého, ale nikdo neví proč je svatý, ani pořádně, kdo to vlastně byl,“ dodává.

Fakta čerpá spisovatelka z řady historických podkladů a kronik. Studium historie ji zabere měsíce času, ale je součástí psaní. Podle jejích slov má ale tak skvělé zdroje, že prolouskat se všemi těmi fakty ji jednoduše baví.

Nový román o incestu

V hlavě už se jí tak rodí další nápady. Půjde o román ze současnosti, ale jde o velmi kontroverzní téma, a to o incest, více ale zatím autorka prozradit nechtěla.

A kde bere Jaroslava Černá sílu a nápady?

„Energii čerpám z toho psaní, to je to, co mě nesmírně nabíjí. I když jsem unavená, tak si sednu a napíšu dvě stránky. Mám skvělé zdroje, takže ty příběhy pak plynou samy,“ dodala s úsměvem Jaroslava Černá.