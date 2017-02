Nejsou lidi. Musíme zastavit odliv schopných, znělo v debatě o lepším kraji

Olomoucký kraj je turisticky atraktivní a žijí v něm pracovití lidé. Jenže má také své problémy.

Mezi nejpalčivější z nich patří slabá silniční síť a nedostatek lékařů a sester.

Podstatné je také přijít s novou vizí průmyslu ve spojení s technickými obory.

Zřejmě nejvíce ale budoucnost regionu závisí na udržení a přilákaní mladých lidí.

Shodli se na tom účastníci pondělí panelové diskuze nazvané Deník s vámi.

V olomouckém Clarion Congress Hotelu ji pořádalo vydavatelství Vltava Labe Media.

Kdy bude D1? To neví ani ministr

Šéfredaktor Deníků na střední Moravě Martin Nevyjel, který debatu moderoval, chtěl na začátku od pozvaných hostů slyšet, co Olomoucký kraj vystihuje, v čem je dobrý.

„Určitě jsme turistický kraj a budeme to chtít stále víc a víc prodávat ve vazbě na zahraniční vztahy," odpověděl hejtman Olomouckého kraje Oto Košta. Jako příklad dal prohlubované partnerství s Čínou.

Smyslem akce ale bylo zaměřit se na výzvy, tedy co kraj trápí. Hodinové rozpravě předcházela anketa na webu Deníku.

Mezi více než tisícovkou hlasujících čtenářů zvítězilo téma dopravy. Chybějící rychlá spojení a obchvaty vesnic a měst pociťuje velká část regionu.

Zásadním problémem z pohledu řidičů je Přerov a dokončení posledního úseku D1. Přípravy se hýbou, čeká se však na jasné termíny.

„Kdy to bude, neví ani ministr dopravy. Nicméně vedeme intenzivní jednání a budeme ministerstvo tlačit, aby byl v Přerově hotov výkup pozemků. Stavba by měla začít letos," zmínil hejtman.

Největší problém? Odliv mozkůPokud se v Olomouckém kraji nebude dařit držet mladé lidi, vyzní snažení politiků, podnikatelů i státu do ztracena. Pomoci má i lákání zaměstnanců z jiných regionů i ze zahraničí.



Odchod za prací označovaný jako odliv mozků je dlouhodobý problém. Talentovaní odcházejí do Prahy, Brna, Ostravy, případně za hranice.



Přitáhnout odborníky z technicky zaměřených směrů by ráda ve spolupráci s olomouckou univerzitou například přerovská Meopta – optika. Mířit chce zejména na doktorandy ze zahraničí. Je to příklad, jak se snažit dorovnat ztrátu pracovní síly.

„Úspěch našich absolventů nás těší, ale odčerpává to část kvalifikovaných lidí, kteří by se zde mohli uplatit," sdělil první muž Univerzity Palackého Jaroslav Miller.



Dodal, že nezbývá než spolehnout se na mezikrajskou i přeshraniční imigraci.

Kvůli nízkému zájmu o náročnější studia jinak budou firmách chybět odborníci.



„Nedostatek lidí je největším problémem kraje. Pokud dosáhneme toho, že přestaneme ztrácet mladé a naopak sem budou přicházet za možnostmi, nemám o region obavy," podtrhl Miller.

Odejdou tisíce praktických lékařů

Coby lékař se spolu s předsedou představenstva společnosti Agel Milanem Leckéšim dotkl i problému zvyšujícího se průměrného věku praktických lékařů. Do pěti let podle nich nastane odliv tisíců praktiků.

Komplikací je i odchod nadějných talentů do jiných krajů a do zahraničí.

„Tady se Univerzita Palackého trochu stává obětí vlastního úspěchu. Řada našich absolventů jde za skvělými nabídkami do ciziny, například olomoučtí optici pracují na projektu ATLAS v organizaci CERN ve Švýcarsku," uvedl rektor univerzity Jaroslav Miller.

Podle něj je nutné zastavit takzvaný odliv mozků a zároveň spoléhat na republikovou i přeshraniční migraci, která by mohla mimo jiné pomoci i s problémem nedostatku pracovní síly v medicíně.

Přilákat mladé k technice

Hodně se pak mluvilo o vizi průmyslu. K tomu je potřeba vrátit technickým oborům prestiž.

Nejde přitom jen o středních školy či úvahy o posílení vysokého školství.

„Pomoci mohou také města a obce, které zřizují základní školy. Jsme u začátku, kdy se rodiče a děti rozhodují, zda půjdou na gymnázium nebo si vyberou technický směr a stanou se součástí některého z podniků v regionu či začnou sami podnikat," uvedl náměstek olomouckého primátora Filip Žáček.

V diskusním panelu zasedli kromě hejtmana Oto Košty také rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, ředitel olomoucké krajské pobočky Úřadu práce ČR Jiří Šabata, Milan Leckéši, předseda představenstva společnosti Agel, která v Olomouckém kraji provozuje nemocnice v Přerově, v Prostějově, v Šumperku, v Jeseníku nebo ve Šternberku, šéf Okresní hospodářské komory v Olomouci Radim Kašpar, náměstek olomouckého primátora Filip Žáček a šéfredaktor Deníku na střední Moravě Martin Nevyjel.