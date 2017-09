Severovýchodní obchvat: takto má vypadat

Severovýchodní obchvat i kotlíkové dotace byly hlavním tématem v pondělí 25. září v Zámeckém klubu. Zástupci města a Hranické rozvojové agentury se bavili s občany, kteří měli zájem se dozvědět důležité informace.

První přednáškou, která odstartovala ve 13 hodin, byla ta o kotlíkových dotacích. Na veškeré dotazy, které občané vznesli, odpovídala ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková společně se zástupci Olomouckého kraje. A zájem ze strany lidí opravdu byl.



„Na to, že to bylo od jedné hodiny, tak tam bylo kolem osmdesáti lidí. Ten zájem byl opravdu slušný. Pánové z kraje měli chvilku na dotazy bokem pro ty, kteří se nechtěli ptát v rámci toho semináře před ostatními. Slovo měl i starosta Jiří Kudláček, který zdůraznil, proč tu věc město podporuje sedmi procenty,“ řekla Michaela Škrobánková.



Výše dotace totiž činí 85 procent z celkové částky a město poskytuje dalších 7 procent. To znamená, že konečná částka pro občana bude činit pouhých 8 procent z částky pořizovaného kotle.

Změna kotlů

„Hodně se otázky týkaly i toho, co můžou z té dotace financovat a na jaké typy kotlů to je. Jsou tam totiž změny oproti té první výzvě. V minulé výzvě mohli financovat i kotel na uhlí s automatickým podavačem, což už teď nelze,“ zmínila ředitelka Hranické rozvojové agentury.



Další časté dotazy byly na samotný systém podávání žádostí, protože oproti minulému kolu, kdy si museli občané dojít s žádostí osobně, se teď vyřizuje elektronicky. Hranická rozvojová agentura všem žadatelům o dotaci poskytne konzultaci a pomoc, stačí se na ni obrátit.

Severovýchodní obchvat

Další informační přednáškou konanou v pondělním odpoledni byla ta o Severovýchodním obchvatu, na které se sešli lidé, kteří se to bezprostředně týká – majitelé pozemků, ale i další občané.

Podle mluvčího města Petra Bakovského se sešlo na tři desítky lidí.



„Úvodní slovo měl starosta Jiří Kudláček, místostarosta Ivo Lesák pohovořil o obchvatu. Většinou o těch technických věcech mluvil vedoucí odboru rozvoje města Marek Kuchta. Společně pak s panem místostarostou odpovídali na dotazy občanů. Dá se říct, že se tři čtvrtě hodiny diskutovalo a půl hodiny bylo představování obchvatu,“ řekl.



Na nějakou doba to byla poslední přednáška na téma Severovýchodní obchvat. Nicméně se mohou lidé se svými dotazy a připomínkami obracet na město a příslušní lidé jim odpoví.



„Určitě ale budeme dále o tom vývoji informovat, protože je to opravdu zásadní věc. Pokud bude potřeba, tak se určitě udělá zase veřejné projednání. Chceme s těmi lidmi dále jednat,“ uzavřel Petr Bakovský.

Odklon dopravy

Hlavním cílem obchvatu je odklonit tranzitní a cílovou dopravu z města Hranice a ulevit tak nejen samotné dopravě ve městě, ale podpořit také čistější ovzduší, se kterým je ve městě dlouhodobý problém.



Dalším plusovým bodem je zlepšení napojení čtyř průmyslových zón na severovýchodě města na silniční síť.



„V aktivních průmyslových zónách pracuje již nyní na 2 700 zaměstnanců, a předpokládá se, že jejich počet stoupne až na 4 tisíce. Celkový počet osobních i nákladních vozidel jen z těchto průmyslových zón pak přesáhne intenzitu 5000 vozidel za den,“ píše se na webových stránkách města Hranice a potvrzuje se to, že je obchvat potřebný.

Do roku 2020

Město Hranice na přípravě Severovýchodního obchvatu neustále pracuje, protože již nezbývá mnoho času na to, aby se na něj mohly čerpat evropské peníze.



„Město se snaží přípravu obchvatu maximálně urychlit a to i z toho důvodu, že v roce 2020 končí dotační tituly na obdobné stavby. Do té doby by měla být stavba obchvatu připravena a schválena. V současné době je již dokončena studie, řešící obchvat,“ řekl mluvčí města Petr Bakovský.



V současné době se aktivně jedná s vlastníky dotčených pozemků o jejich výkupu a s dalšími orgány, kterých se stavba Severovýchodního obchvatu týká.