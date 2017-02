Sídliště Hromůvka má problém s parkováním

Parkovací místa jsou problémem ve všech městech po celé České republice a ani Hranice nejsou výjimkou. Na sídlišti Hromůvka jsou toho jasným důkazem a občané si na chybějící místa i značení stěžují.

Sídliště Hromůvka prošlo v minulých letech několika revitalizacemi, ale s parkovacími místy je problém. Řešily se i zaparkovaná auta před vchodem, která bránila lidem v průchodu, ale i sanitce. Záchranáři museli s nosítky složitě auta obcházet.

Město ve spolupráci s Městskou policií před vchody vyznačila zákaz stání a situace se zlepšila.



„Vyznačení zákazu stání u vchodů pomohlo, protože už nemusíme složitě obcházet auta třeba s kočárky. Parkování je ale stále problém, protože někde parkuje jedno auto i na místě, kde by se vlezla dvě. Chtělo by označit parkovací stání přímo a problém by se vyřešil,“ uvedla obyvatelka sídliště Monika Čechová.

Parkování na sídlišti ale nemá tak jednoduché řešení, jak by se na první pohled mohlo zdát.



„Je to obousměrná komunikace a město nemůže vykreslit žádná stání pro auta, protože by pak na průjezd komunikací nebylo místo. Je zde nutné dodržet přesnou výměru, která je pro průjezd dvou aut potřebná. V tomto případě bychom museli komunikaci změnit na jednosměrnou, potom by to šlo, jenže by bylo zase složité objíždět celé sídliště a zdvojnásobil by se počet průjezdů aut,“ vysvětlil Pavel Slovák z údržby veřejných komunikací.