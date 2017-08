Sídliště Nová čeká zanedlouho druhá etapa revitalizace

Další část revitalizace sídliště Nová je na spadnutí. Začít by se mělo už v září v části, která sousedí se čtyřproudovou silnicí. V plánu je řada úprav, oprav i modernizací.

Sídliště Nová v Hranicích se dočká své revitalizaceFoto: DENÍK/Pavel Mašlaň

H„Je to v podstatě poslední část, která by se měla dodělat. Máme vybranou firmu a ta převezme staveniště 1. září. To ale neznamená, že hned 1. září nastoupí chlapi s krumpáči, záleží to spíš na tom, jak bude mít firma rozvržený harmonogram,“ sdělil mluvčí města Petr Bakovský.



I když prozatím není jasné, kdy se přesně s pracemi započne, jejich cílová podoba už dávno jasná je. Rekonstrukce se má týkat cest, chodníků a mobiliáře, nejsou však opomenuta ani parkovací místa. Myslelo se i na úpravu zeleně a výsadbu nových stromů a keřů. V neposlední řadě se pak vybuduje hřiště pro malé děti s netradičními dětskými prvky.



Úplnou novinkou však budou nová kontejnerová stání.

„Ta by se měla přesunout pod terén, což je do budoucna pro město přínosnější. Nejde to samozřejmě udělat všude a jsou s tím různé komplikace. Tam, kde to možné je, bude město postupovat tímto směrem,“ řekl mluvčí.

Již druhá etapa

Sídliště Nová už jednou částí revitalizace prošlo v roce 2014. Zejména se jednalo o okolí školy a severní části sídliště. Město do ní investovalo necelých 11 milionů korun, z čehož získalo čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.



I sídliště Struhlovsko by se mělo dočkat revitalizace, nejspíš v příštím roce, kdy má město zažádá o dotaci. „Momentálně se začíná připravovat další fáze regenerace. Diskutujeme s občany a řešíme majetkoprávní věci,“ uzavřel Petr Bakovský.