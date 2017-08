Silná bouřka shazovala stromy a zvedala střechy

FOTOGALERIE / Popadané stromy, větve na silnicích, ale taky uvolněné střechy. To je výsledek silné bouřky, která se ve čtvrtek nad ránem přehnala nad Olomouckým krajem.

Velmi prudké poryvy větru, liják a silné blesky zasáhly střední Moravu kolem 4. hodiny.

Na Olomoucku i Prostějovsku stromy na kolejích ráno zastavily některé vlaky.

Hasiči v Olomouckém kraji měli po cepé dopoledne plné ruce práce, řešili okolo 160 událostí.

„Nejvíce výjezdů evidujeme na Olomoucku a Prostějovsku. Hasiči odstraňovali zejména popadané stromy a větve na komunikacích, na drátech elektrického vedení, na cyklostezkách a také autech. Na několika místech popadaly stromy i na železniční tratě,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Popadané stromy byly zejména na dálnici D35 a na železniční trati, na Konicku a Olomoucku.

V pěti případech silný vítr také poškodil nebo uvolnil střešní krytinu na rodinných domech nebo výrobních halách. Hasiči provizorně objekty zakryli plachtami a opáskovali je.

„Nejhorší situace byla v Hněvotíně, kde vítr odnesl plechovou střechu o rozměrech asi 10 x 20 metrů a v Řimicích, kde skončil celý dům bez střešní krytiny,“ pokračovala mluvčí.

Hasiči ráno zasahovali také u dvou dopravních nehod, při kterých osobní vozidlo narazilo do spadlého stromu.

„Podle našich informací nebyl při událostech nikdo zraněn. Situace se během dne uklidnila,“ řekla Vladimíra Hacsiková.

Stála trať Olomouc - Praha

Silná bouřka zkomplikovala život taky cestujícím na železnici, například úsek Lukavice – Štěpánov na hlavním koridoru byl plně zprovozněn až po 11 hodině.

„Největší problémy byly na této páteřní trati z Prahy přes Olomouc do Ostravy, kde jezdí hodně vlaků a to i dálkových. Tím, že bouřka začala kolem 4. hodiny, zůstaly tam dokonce dva noční vlaky a dotklo se to desítek dalších spojů. Stromů bylo popadaných několik a proto odstraňování následků trvalo delší sobu než jsme většinou zvyklí,“ řekla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Poznamenala, že u prvních vlaků byla velká zpoždění, kdy se bohužel nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu.

„Situace byla složitá i na silnicích a vzhledem k počtu vlaků by ani nebyl dostatek autobusů,“ podotkla.

Problémy byly ráno taky v úseku tratě Konice – Dzbel na Prostějovsku, na trati Olomouc – Šumperk a cestující zbrzdily popadané stromy i v krajském městě, v úseku z městské části Řepčín do Příkaz. Meteorologové však varují před dalšími silnými bouřkami a to i v Olomouckém kraji. Výstraha platí od čtvrtečního poledne do pátečního večera, 19 hodin.