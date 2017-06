Školačky z Drahotuš vyhrály kulinářskou soutěž v Praze

Tři žákyně sedmé třídy z drahotušské základní školy se pod vedením Lenky Kopřivové probojovaly až do finále kulinářské soutěže Zdravá 5, která se konala v Praze.

Tam se Klára Laroy, Andrea Machancová a Karolína Šulanková s jejich týmem Hledá se krab! umístily na prvním místě v kategorii žáků druhého stupně.



Lenka Kopřivová si přečetla v novinách o soutěži Zdravá 5 a napadlo ji, že by se s dětmi ze školy mohli také zapojit. Soutěž je totiž zaměřená na zdravé svačiny a v drahotušské základce vaří ve školní jídelně zdravá jídla, proto to chtěli také zkusit.

První kolo

„Nejdříve jsem přišla do páté třídy a oni byli nadšení a hned začali vymýšlet nápady. Sedmáci se to dozvěděli a přišli s tím, že by se chtěli taky účastnit,“ vyprávěla Lenka Kopřivová.

Podle pravidel soutěže sestavili tříčlenný tým, který měl připravit svačinu pro čtyři osoby v hodnotě sta korun a následně ji někomu předat. V rámci prvního kola tedy páťáci předávali svačinu řediteli domu Elim v Drahotuších a sedmáci veliteli městské policie.



„Předali jsme svačinky, napsali jsme příběh a poslali porotě. Účastnilo se 571 družstev z celé České republiky a my jsme čekali a najednou jsme zjistili, že jsme mezi pěti nejlepšími ve starší kategorii. Následně začala mašinerie příprav,“ popsala učitelka.

Hledá se krab!

„Inspirovali jsme se v knížce s recepty a udělali jsme svačinku v podobě kraba, proto takový název,“ komentovala Klára Laroy netradiční název svého týmu.

K zajímavému názvu týmu samozřejmě patří i týmové barvy a oblečení. Proto se členky kulinářské skupiny vystrojily po námořnicku.

"Nechala jsem ušít sukně, trička, koupila jsem námořnické šátky a čepičky, na které jsem nechala dát jména,“ komentovala úbory Lenka Kopřivová.

Tajná disciplína

Tým sedmaček na soutěži vytvořil housku s pomazánkou a rajčetem, ozdobenou nohami z nakrájené papriky tak, aby výsledné dílo připomínalo kraba. Na přípravu svačiny měly přitom jen patnáct minut.



„Díky tomu, že byly samostatné a jedna na druhou se mohly spolehnout, tak porota, jak chodila kolem, na nich mohla oči nechat. Najednou patnáct minut uběhlo a děvčata tam stála s úsměvem, všechno nachystané a ostatní jenom zírali,“ řekla s úsměvem učitelka.



Další disciplínou, kterou předem nevěděly, bylo přichystání svačiny z předem připravených boxů.

„Donesli nám zdravé a nezdravé jídlo. My jsme z toho měly naaranžovat zdravou svačinku. Byla tam kaiserka, lučina, tyčinka Mars, sýr, šunka hrozny a nějaké pití,“ vzpomínala Andrea Machancová.



Mladé slečny se rozhodly, že ze surovin, které byly na stole, udělají ovocný a zeleninový špíz a dále rozkrojí housku, do které dají šunku a sýr.

Společnou prací a díky připraveným svačinám je následně porota ohodnotila nejvýše ze všech pěti týmů, které se účastnily kategorie za druhý stupeň.

Zájezd do ekocentra

Výherci a výherkyně dostali za odměnu zájezd na celý víkend. „Máme jet do ekocentra Orlov u Příbrami, kde bychom mely být od pátku do neděle na pobytu, který je i s programem,“ dodala Lenka Kopřivová.