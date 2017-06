Soutěžte o vstupenky s DENÍKEM na Divokého Billa

ROZHOVOR / SOUTĚŽ / Zapojte se s námi do soutěže o 6 vstupenek na kapelu Divokej Bill v Uherském Hradišti!

Hrát koncerty je prostě nejvíc…

Kapela Divokej Bill je momentálně na svém Divokej Bill Lobkowicz tour 2017, které začalo 25. května v Plzni a skončí 2. září v domovských Úvalech. Čítá celkem 23 zastávek po celé České republice. Jak se takové turné připravuje a co všechno to obnáší, než začne první koncert, a samozřejmě na plány do budoucna, jsme se zeptali členů skupiny Adama Karlíka a Romana Procházky.

Je o vás známo, že většina vašich koncertů se odehrává ve vlastní produkci. Kdy jste začali připravovat současné turné?

Adam Karlík (AK): Už víc než před rokem. Ono se to možná nezdá, ale je to spousta práce. Když se něco zanedbá, pak se to špatně dohání, a my chceme mít všechno dobře připravené.

Roman Procházka (RP): Jak říká Adam, turné jsme začali připravovat na jaře 2016, ale už v průběhu roku 2015 jsme dávali dohromady předběžný časový plán. Je důležité vědět, jak budou vypadat následující dva roky, kdy budeme vydávat singl k desce (vyšel na jaře 2016), kdy se spustí předprodej vstupenek, kdy reklama na turné a jak vůbec celou šňůru uchopíme.

Všichni se podílíte na všem, nebo máte rozdělené „pracovní funkce"?

AK: Celá kapela většinou vždy vymyslíme playlist. To jak bude turné vypadat, kde a kdy se bude hrát a jak bude vše fungovat, to řešíme většinou já a Roman.

RP: Ohledně toho, jak bude vypadat stage nám ještě pomáhá Matěj Mantlík, náš dvorní osvětlovač a se zvukem se radíme s Kubou Mantlíkem, což je náš dvorní zvukař.

Co je na přípravě a sestavení jednotlivých koncertů nejdůležitější?

AK: V roce 2013, když jsme jeli velké open air turné o patnácti koncertech k desce „15", jsme nechtěli hrát v létě do festivalů. Začali jsme tedy na začátku května. Byla zima, pršelo a moc nám počasí nepřálo. Tentokrát jsme zariskovali a jedeme od konce května do září skrz prázdniny a koncertů máme 23. Když jsem turné stavěl, seděl jsem asi tři měsíce u mapy. Chtěl jsem pěkné prostory s dostatečnou kapacitou. Taky bylo nutné sledovat, abyste se nepotkali v regionu s některým s velkých festivalů. Bylo to náročné, ale myslím si, že se to podařilo.

RP: Musíme taky myslet na to, aby se jeden den nehrálo v Ostravě a druhý den v Karlových Varech, je to kvůli technice i kvůli cateringu, to by nedala ani jedna parta. Sice máme střechy dvě, ale světla a zvuk pouze jeden, který s námi jede celé turné. Když se jeden večer na jednom koncertě končí, tak už v tu samou chvíli se na druhém koncertě staví podium. Musí to být vše dobře naplánované, někdy to máme jen tak tak, ale zatím bylo vše ok.

Jak je to s náklady? Předpokládám, že pro takto velké turné je potřeba pomoci od partnerů?

AK: Náklady jsou velké. Od pódia, techniky, agregátů, a celého zajištění prostoru. Podařila se nám spolupráce s pivovarem Lobkowicz a Jamesonem. Člověk pak nemusí být celé turné tolik v tenzi, jestli se to všechno zaplatí a taky si můžeme třeba dopřát víc věcí na scéně. S partnery je to samozřejmě veselejší. 

RP: Je to tak, máme o trochu klidnější spaní .

Na současném turné hrajete poměrně hodně písní z vaší aktuální desky Tsunami. Už na ní máte nějakou odezvu od fanoušků? Co na album říkají?

AK: Chce to čas. Samozřejmě singly Tsunami a Kořala jsou jasné. U dalších pecek je potřeba, aby si to naši fanoušci naposlouchali, ale koncert od koncertu, kdy jsou desky více a více v lidech, je to lepší a lepší.

RP: Celkem hrajeme 30 songů během koncertu a z toho 7 z nové desky, ale je vidět, že u těch nových věcí lidi víc poslouchají.

Příští rok oslavíte 20. let existence. Chystáte něco speciálního?

AK: Určitě něco speciálního uděláme. Máme několik nápadů, ale nechci momentálně nic prozrazovat. Bude to překvapení.

RP: Jak říká Adam, vše se pomalu připravuje, ale byli bychom rádi, abyste si přišli užít s námi letošní turné a na příští rok se nechali překvapit .