Střední zdravotnická škola bude od září v nové budově

Kolem Střední zdravotnické školy v Hranicích je v poslední době rušno kvůli plánovanému přesunu školy do jiné budovy. Ta má přesídlit do místa současné mateřské a základní školy na ulici Nová, která nabízí větší prostor a kapacitu pro studenty.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Roman Dolejský

Střední zdravotnická škola Hranice má odloučené pracoviště v nedalekém Přerově, které je ale zastaralé a budova chátrá.

Proto se rozhodlo o přesunu přerovského pracoviště do Hranic.

To ale vyžaduje větší prostor, který nynější budova hranické školy nenabízí.



„Uvažovali jsme o půdní vestavbě v nynější budově, protože je tady půda velká a krásná. Začali jsme projekt připravovat, ale nakonec došlo k rozhodnutí, že do dvou let musíme opustit přerovskou budovu. Z odboru školství se na půdu přišli podívat a nakonec rozhodli o přesunu do mateřské a základní školy na ulici Nová, což je asi nejefektivnější řešení. Vybudování nadstavby v nynější budově by se totiž vyšplhalo do několika milionů,“ uvedla ředitelka Střední zdravotnické školy Hana Čamborová.



Zatím není přesun podepřen žádnou smlouvou, nicméně se s největší pravděpodobností uskuteční.



„Od prvního září musíme začít školní rok v nové budově. Nicméně zatím není nic v papírové podobě, že by nám zřizovatel řekl, že právě k tomuto datu budeme jinde. Pořád máme podepsanou jen písemnou dohodu. S ředitelkou školy na ulici Nová paní Theimerovou jsme se bavili, že stále nemáme nic v ruce,“ pokračovala Čamborová.

ČTĚTE TAKÉ: Unikátní Hranické propasti chybí infocentrum i lepší přístup

Spolupráce s přerovskou nemocnicí nekončí

„Spolupráce s přerovskou nemocnicí bude zachována a studenti, i když budou v Hranicích, budou jezdit do Přerova na odbornou praxi. V Hranicích bude pouze teoretická výuka,“ vysvětlila Čamborová.



Po zrušení odloučeného pracoviště v Přerově by se měli přemístit i tamní učitelé.



„S učiteli z Přerova nemůžu ukončit spolupráci, protože je potřebuju. Vůbec nikomu nenabízím, aby skončil, ani nedávám výpovědi. V Přerově ještě rok budeme a ráda bych všechny učitele přesunula do Hranic. Zatím to ale vypadá, že o přesun nemají zájem,“ dodala ředitelka.



Kroužky Domu dětí a mládeže ve škole zůstanou, prozatím

V mateřské a základní škole má pronajatý prostor i Dům dětí a mládeže, který zde provozuje kroužky pro děti. Smlouvu o pronájmu prostoru mají podepsanou čerstvě v délce deseti let.

Hana Čamborová ale zmiňuje, že zde Domeček bude moci provozovat svou činnost maximálně po dobu pěti let.

Občanům se přesun nelíbí

Od hranických občanů v nedávné době přišla připomínka, ve které se vyjadřují, že přesun obou škol neschvalují.

„Občané, kteří sídlí v blízkosti Střední zdravotnické školy, z přesunu moc nadšení nejsou. Byli zvyklí, že tamní středoškolští studenti mají určité chování a mají obavy, že v budoucnu zde budou mít s menšími dětmi problémy,“ uvedl tiskový mluvčí Petr Bakovský.

ČTĚTE TAKÉ:

Gentlemen's Club opět roztančil Zámecký klub

Hranice chystají stavbu nového rondelu