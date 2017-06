Tragická nehoda zvedla vlnu pobouření. Bude se řešit nebezpečný úsek?

Tragická dopravní nehoda, při které byla zraněna dvacetiletá dívka a třiadvacetiletý mladík zaplatil životem, je v řešení policie, dopravních expertů i města.

Mladík s dívkou přecházeli ve čtvrtek 1. června kolem desáté hodiny večerní čtyřproudovou silnici Olomoucká v blízkosti dvou čerpacích stanic, kde je srazil automobil. Na sociálních sítích se zvedla vlna pobouření, proč v této lokalitě není řešení, které by umožnilo bezpečně přejít cestu. K tragické nehodě se vyjádřil i starosta Hranic Jiří Kudláček.



Jaká je vaše reakce na čtvrteční nehodu se smrtelnými následky?

Je potřebné vyslovit hlubokou účast i soustrast rodinám těchto mladých lidí. Každý, kdo vychovává své potomky, si uvědomuje, kolik to vyžaduje času a úsilí. Přijít o třiadvacetiletého syna považuji za životní tragédii, která se těžko popisuje. Pevně věřím, že naši lékaři v Olomouci vrátí alespoň zraněné děvče zpět do života.



Plánovalo již v minulosti město nějaké řešení pro přechod přes cestu pro zaměstnance CT Parku?

Brána č.1 průmyslového areálu CTP, kde chlapec pracoval, a odkud zřejmě po směně odcházel, je zajištěna do centra města pro pěší podzemním podchodem. Také zadní brána pro vstup do areálu CTP je zajištěna z ulice Hvězdoslavova. Mezi těmito podchody předmětné silnice je však vzdálenost přibližně 1 km a to se dnes zdá jako problém. Mezi těmito jsou vyšlapány cestičky vedoucí především na sídliště Struhlovsko, které je přibližně v jedné polovině mezi zmíněnými podchody. Z uvedených důvodů nebyl tento úsek vyhodnocen jako nebezpečný a nebylo v minulosti připravováno žádné řešení. Touto tragédií se situace mění.



Jaká se tedy nabízejí možnosti?

Bude zvažováno omezení rychlosti, nasvícení úseku, vybudování středového zátarasu a ve spolupráci s majitelem CTP a Ředitelstvím silnic a dálnic i nové napojení sídliště Struhlovsko. Nadchod, podchod, dnes prozatím nevím. Situací se již zabývají všechny složky i experti v komisi dopravy.



Za jak dlouho bychom se mohli dočkat bezpečnějšího řešení tohoto úseku?

Bohužel není v kompetenci města Hranic situaci řešit okamžitě. Provoz na silnicích první třídy zabezpečuje Ředitelství silnic a dálnic. Proto mi dovolte apelovat na občany, abychom se poučili a dodržovali omezení, která jsou především s dopravou spojena. Je pravdou, že dnes tato dopravní tepna celé město rozděluje a během mého funkčního období bylo jednáno, abychom statut snížili na silnici druhé třídy a využili ji jako komunikaci městskou. Umožnilo by to napojit přilehlá sídliště, snížit rychlost a celkově by navržená změna přispěla k řešení dopravní situace. Ředitelství silnic a dálnic však tento požadavek nepodporuje. Podmiňuje tato jednání dokončením Palačovské spojky.