Třicáté čtvrté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár

Hranice – Nezapomenutelný zážitek, kdy si návštěvníci kavárny vyzkouší, jaké to je být nevidomý, v Hranicích opět připravuje organizace TOM HELP. Kavárna ve tmě zahájí svůj provoz v Hotelu Centrum ve čtvrtek 23. února, otevřeno bude mít až do neděle 26. února.