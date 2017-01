Tříkrálová sbírka nejspíš pokoří loňský rekord

AKTUALIZOVÁNO 47

Přerov – Byl to zápas s nádechem play-off. České hokejistky do 18 let musely k jistotě postupu do čtvrtfinále mistrovství světa v posledním utkání ve skupině v úterý porazit Finsko. Z poloviny zaplněná přerovská MEO Aréna nakonec sledovala obrovské drama.