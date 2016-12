V Hrancích se chystá Nový Ekoltes. Takto má vypadat

Hranice – Zásadní modernizací by měl v následujících letech projít hranický Ekoltes. Nové Ekocentrum podle plánů vznikne v lokalitě stávajícího areálu, poblíž hypermarketu Albert. Aktuálně se počítá s náklady ve výši 80 milionů korun, a dokončení projektu bychom se mohli dočkat již v roce 2019.

Zastupi­telstvo nyní schválilo pokračování v přípravě projektové dokumentace.

Předpokládané náklady na vybudování Ekocentra se v tuto chvíli pohybují okolo 80 milionů korun.

Z této částky by 30 milionů měly zajistit dotační tituly, 20 milionů úvěr společnosti Ekoltes, 15 milionů vlastní zdroje společnosti a dalších 15 milionů korun Město Hranice.

„Stav současného Ekoltesu je opravdu špatný a právě teď je vhodná doba s tím něco udělat. Máme totiž možnost dosáhnout na dotace, a to až do výše třiceti milionů," vysvětlil předseda představenstva společnosti Ekoltes František Smolka.

Vedení Ekoltesu na plánu vybudování nového areálu pracuje již od svého loňského nástupu.

„Současný areál je starý 30 až 40 let, a bez diskuzí je již v tristním stavu. Od listopadu loňského roku tak usilovně řešíme co s ním udělat," řekl František Smolka.

Okolí na vyšší úrovni

Nové Ekocentrum by mělo být vystavěno v místě pod stávající budovou ředitelství Ekoltesu. Komplex obsáhne nejen nový sběrný dvůr, ale i moderní centrum prevence.

„Sběrný dvůr by nám měl sloužit dalších 30 let, to znamená přibližně do roku 2050. Předpoklá­dáme, že sběrný dvůr by byl otevřený šest dní v týdnu, a to až do osmnácti hodin," uvedl František Smolka.

„Součástí bude také Centrum prevence, ve kterém se návštěvníci dozvědí, jak správně nakládat s příslušnými materiály. Bude zde probíhat osvěta nejen pro děti a školy a lidé budou moci na vlastní oči vidět, jak to v Ekoltesu chodí," prozradil předseda představenstva.

Aktuálně se pracuje s návrhem esteticky přitažlivé budovy ve tvaru rondelu.

„Záměrem je, aby Ekocentrum esteticky zapadalo do rázu krajiny. Podle architektů se může nový areál stát dokonce architektonickým tahákem města," sdělil šéf Ekoltesu.

Dle Františka Smolky je modernizace nezbytná i z toho důvodu, že Ekoltes za technickými službami okolních měst zaostává.

„Objeli jsme si technické služby v blízkých městech. Byli jsme ve Valašském meziříčí, Novém Jičíně, Přerově i v Zábřehu, a musím konstatovat, že všechny tyto technické služby jsou na nesrovnatelné vyšší úrovni než v Hranicích," uvědomuje si František Smolka.

Začátek stavby: 2018

Jelikož se předpokládá, že Ekocentrum vznikne v areálu současného Ekoltesu, společnost musí vyřešit fungování sběrného dvora i v průběhu stavebních prací.

„Administrativa bude fungovat ve stávající budově, takže s tím problém není. Jediný problém je sběrný dvůr. Uvažujeme, že pod Ekoltesem by se vytvořila zpevněná plocha, která by provizorně jako sběrný dvůr posloužila. Nějak si s tím poradit zkrátka musíme," nepřipouští předseda představenstva komplikace.

Pokud vše půjde podle plánů, pak by se stavět mohlo začít již v roce 2018. Hotovo by pak mělo být zhruba na podzim 2019.

Na začátek příštího roku plánuje Ekoltes pro veřejnost uspořádat prezentaci projektu v prostorách zámku.

„Objeví se zde fotografie, plány i velký model, který nám architekti přislíbili zapůjčit," zakončil František Smolka.

David Král