V Hustopečích staví novou sportovní halu. Takto teď vypadá

Žáci základní školy v Hustopečích nad Bečvou budou mít možnost sportovat naplno i v zimních měsících, protože hned vedle budovy, ve které se učí, vznikne sportovní hala.

Ta nahradí starou, nevyhovující tělocvičnu a nabídne větší prostory, které využije v budoucnu i široká veřejnost.



„Zahájení stavby proběhlo 1. března, čemuž předcházela demolice původní tělocvičny. Stavba by měla být předána letos v říjnu. Hala bude asi pětkrát větší než původní tělocvična,“ uvedl hustopečský tajemník Václav Vomáčka.



Sportovní hala bude stát 32 milionů korun, ale kvůli neschválené dotaci bude muset městys zaplatit velkou část sám.

„Žádali jsme o dotaci Ministerstvo školství, ale bohužel jsme již podruhé neuspěli. Minulý rok jsme dostali od Olomouckého kraje osm milionů korun, nic víc. Proto si na zbylých 25 milionů bereme úvěr,“ dodal tajemník.



Pokud půjde všechno podle plánu, tak by stavební firma měla předat stavbu do konce října. Poté bude následovat dovybavení sportovní haly, které bude stát okolo dvou milionů korun.



Po otevření tam budou mít přístup nejen žáci, ale i veřejnost. O plynulý a bezproblémový chod areálu by se měl postarat nový zaměstnanec.