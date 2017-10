V Lipníku se otevřely brány hasičské zbrojnice pro veřejnost

Pátek třináctého je z neznámého důvodu nejsmolnějším dnem pro každého člověka. Nikoliv však pro hasiče. Ti vždy v tento čas pořádají Den požární bezpečnosti, kdy otevřou brány svých zbrojnic pro veřejnost, které dají možnost nahlédnout do jejich pracovního života.

Stejně tak tomu bylo i v Lipníku nad Bečvou, kde se zároveň předal nový automobil lipnickým dobrovolným hasičům.



„Prezentujeme široké veřejnosti, především žákům škol a školek, techniku a vybavení, u kterých příslušníci sboru vysvětlují, co se k čemu využívá a k čemu hasiči vyjíždějí, co řeší a u čeho zasahují. Pro ty nejmenší máme připravené i čtení hasičských pohádek,“ informoval velitel hasičského sboru Zdeněk Suchánek.



Každý rok se sejde okolo dvou set dětí, které navštíví areál hasičské zbrojnice. Je tam pro ně přichystána ukázka technického vybavení nebo ukázky vozidel, ty jsou pro děti snad nejzajímavější. Se zaujetím naslouchají i přednáškám.



„Někteří ti malí hasiči, kteří jsou z vesnic, tak to většinou znají. Dokáží poznat hadici B, hadici C, co se hasí jakým hasicím přístrojem… Hodně je zajímá zdravověda. Děti z měst tomu moc nerozumí, ale zase vytrvají a se zájmem poslouchají,“ zhodnotil zájem dětí dobrovolný hasič Jakub Červenka.

A nadšení a zápal potvrzují i samotné děti. „Baví mě tady všechno. Nejvíce ale povídání u aut a sezení za volantem,“ řekla s úsměvem Natálka Tůmová.

Posila do týmu

Pátek třináctého tak pro jednou v Lipníku nad Bečvou nebyl znamením zkázy, ale spíše dobrých změn. Lipničtí dobrovolní hasiči dostali po třiceti letech nový automobil, který jim usnadní výjezdy k požárům a dalším situacím.



„Staré auto bylo nerentabilní, byla tam značná poruchovost a nevyhovovalo dnešním podmínkám. Tohle je krok, kterým se technické zázemí dobrovolných hasičů zlepší. Prioritně jej budeme využívat k zásahové činnosti a samozřejmě jím budou mladí dobrovolní hasiči jezdit na soutěže,“ řekl o novém přírůstku do sboru dobrovolných hasičů jejich velitel Štěpán Olša.



Investice do automobilu ale nebyla malá, celková pořizovací cena činila 1 249 000 korun. Z toho poskytlo 450 tisíc korun Ministerstvo vnitra, Olomoucký kraj přihodil 100 tisíc korun a zbylou částku doplatilo město Lipník nad Bečvou ze svého rozpočtu.