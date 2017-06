V Malhoticích vznikne nová cyklostezka. Povede do Ústí

Cyklisté i chodci mohou zajásat. Další kus cyklostezky vznikne mezi obcemi Malhotice a Ústí a v budoucnu se napojí i na cyklostezku Bečva. Přispěje tak k rozšíření cykloturistiky v našem regionu.

Ilustrační fotoFoto: Archiv VLP

Starosta Malhotice Josef Voldán sdělil, že by se měl rozpočet na výstavbu cyklostezky pohybovat okolo 6 milionů korun, z obecní kasy pak půjde asi 1,2 milionu.



„Trasa cyklostezky povede z centra obce přes Dolní Louky až směrem k mostu u Ústí, což je zhruba tří kilometrová trasa,“ řekl starosta.

Trasa cyklostezky. Zdroj: archiv obce Malhotice

Postaví ji letos

Josef Voldán doufá, že se cyklostezka podaří vybudovat ještě do konce letošního roku. Rozhodnutí o startu výstavby však není na něm.



„Čekáme na výzvu Státního fondu dopravní infrastruktury, která by měla proběhnout někdy teď v červnu. Všechno máme připravené, stavební povolení je ve schvalovacím řízení. Pokud všechno bude v pořádku, mohli bychom to stihnout letos, nejpozději na jaře příštího roku,“ vyjádřil se Josef Voldán.