V novém! Střední zdravotnická škola Hranice byla slavnostně otevřena

Střední zdravotnická škola Hranice v pondělí 4. září slavnostně zahájila výuku v nových prostorách bývalé základní školy Nová. Důvodem stěhování byla nedostačující kapacita bývalé budovy na ulici Studentská. V pondělí se tak sešli zástupci města Hranice i Olomouckého kraje, aby přestřihli pásku a zahájili školní rok.

Úvodní slovo si vzala ředitelka Střední zdravotnické školy Hranice Hana Čamborová, která poděkovala všem, kteří při prázdninovém stěhování pomáhali a uvedla i studentky, které se postaraly o hudební doprovod.

„Nervozita trošku spadla, ale práce je ještě před námi. Věřím tomu, že v nové budově to bude dobré,“ řekla po ředitelka.



Po Haně Čamborové si vzal slovo hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO), který vyjádřil obdiv nad stěhovací akcí, které pracovně říkají „Kulový blesk“.

„To, co jste přes prázdniny dokázali svědčí o tom, že svou práci berete vážně a že budete vzorem i pro vaše studenty,“ směřoval svá slova k ředitelce, učitelskému sboru i dalšímu personálu, který se o prázdninách do prací zapojil.



I starosta Hranic Jiří Kudláček (Volba OK) všem poděkoval a popsal důležitost zdravotnické školy pro město. „Potřebujeme lidi, které tento obor chytne za srdce a budou v této odbornosti pokračovat,“ řekl.

Podpora kraje

Bez velké podpory kraje by se však výměna budov nepodařila.

„Stáli jsme u té myšlenky najít větší prostory, protože vnímáme, že je pro trh práce a pro nemocnice zdravotnické školství velice důležité. Ten nedostatek lidí je záležitost, o které se dlouhodobě mluví, a proto se nám jevila ta myšlenka přestěhovat zdravotnickou školu do této budovy jako nosná,“ vysvětlil Miroslav Gajdůšek (ČSSD), vedoucí odboru školství, sportu a kultury krajského úřadu.



I přes původní protivenství, které od některých občanů Hranic zaznívalo, se podle něj ukázalo rozhodnutí o výměně budov jako správné. I kvůli důležitosti celé akce vyčlenil krajský úřad částku v hodnotě 600 tisíc ze svých rezerv, aby vše proběhlo dle plánu. S podporou to ale nekončí.



„Chceme pomoci i s jídelnou, aby tady byla zajištěna kvalitní strava. Letos jsme ještě podpořili nákup zásadního vybavení jako je myčka nebo třeba konvektomat. V příštím roce budeme pokračovat, protože každá budova potřebuje pravidelnou investici a opravy,“ uzavřel Miroslav Gajdůšek.