V Paršovicích se dočkají nové kanalizace

Nové Veselí, Hranice – Poslední čtyři kola nyní zbývají do konce základní části extraligy házenkářů. Hranice čekal v sobotu veledůležitý zápas s ohledem na jejich šance probojovat se do play-off. Cementáři však duel na palubovce tabulkového souseda z Nového Veselí nezvládli. S nováčkem padli podruhé v sezoně a cestu do elitní osmičky si zkomplikovali.