V přerovském kině odmítli film o Babišovi

Vracíme se zpět do totality? Nebo právě odstartovala předvolební kampaň? Takové otázky se v Přerově vyrojily poté, co zdejší kino Hvězda odmítlo promítat dokumentární film o Andreji Babišovi.

Zatímco Přerované jsou popuzeni, představitelé vedení města z hnutí ANO se nařčení z ovlivňování programové skladby kina brání.

Dokument Selský rozum, na němž pracovala slovenská režisérka a scenáristka Zuzana Piussi společně s českým kolegou Vítem Janečkem, zachycuje souvislosti podnikání Andreje Babiše v zemědělství.

Autoři snímku se snažili o reflexi klíčových linií polistopadového zemědělství a dopad na český venkov.

Zájem neměli, a tak jsem to respektovala

Proč se v červnu na plátně přerovského kina Hvězda film neobjeví?

Vedoucí kina Svatava Měrková pro internetový deník ECHO24 uvedla, že promítání filmu konzultovala s vedením města. „Zájem neměli, a tak jsem to respektovala,“ podotkla.

K důvodům už se ale dál nechtěla vyjadřovat.

Jenže lidem v Přerově je to složité vysvětlovat - ve vedení radnice jsou totiž zástupci hnutí ANO, které ve městě v roce 2014 vyhrálo volby.

Kino Hvězda navíc není v soukromých rukou, ale spadá pod Kulturní a informační služby města Přerova.

„S kým paní vedoucí kina záměr nepromítat konzultovala? Víme, o čem ten film je, a já se ptám, kdo rozhodl, že se film nebude v kině promítat?,“ ptal se na jednání zastupitelstva, kde se tato věc probírala, opoziční zastupitel Michal Zácha (ODS).

"Kino vede sama, nikdo jí do to toho nevstupuje"

Přerovští politici z hnutí ANO ale jakékoliv „zadání“ odmítají. Potvrdili pouze, že se s vedoucí kina Hvězda o věci bavili.

„Program už byl v tisku a požadavek byl, aby byl film odvysílán v červnu. Paní vedoucí kina se mnou tedy konzultovala, jestli má udělat změnu v již naplánovaném programu. Kino ale vede sama a nikdo jí do toho nevstupuje,“ řekl v diskusi náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO), který má na starosti oblast školství a kultury.

Vrána: Tohle je kampaň

Stejně se vyjádřil i Petr Vrána, radní za hnutí ANO.

„Ptal jsem se náměstka Navrátila i paní Měrkové, jak k tomu odmítnutí došlo. Vysvětlila mi, že se filmy objednávají měsíc dopředu, a že je harmonogram zaplněný. Pokud by chtěla film odvysílat, musela by něco zrušit,“ shrnul.

„Všichni víme, že to má politický podtext - jednak by tam měla být představena kniha a pak film, který je proti panu Babišovi. Za kampaň se považuje i to, když někdo řekne nějaké sdělení v neprospěch strany či hnutí. Tohle je, prosím, kampaň,“ řekl.

Přejmenovat Přerov na Babišov?

Osmadvacet let po sametové revoluci ale mnozí Přerované takový postup kritizují.

„To snad nemyslí vážně, že bude o programu kina tak, jako kdysi v minulosti, rozhodovat vedení radnice. To už tady jednou bylo, ne?,“ pozastavuje se nad tím třeba pan Vladimír.

Servítky si neberou ani lidé na Facebooku. „Přerov by se měl přejmenovat na Babišov,“ zaznělo v jedné z diskusí.