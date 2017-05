Ve dvoraně ocenily nejlepší obrázky dětí pro děti. Tady jsou výsledky

Celkem 207 obrázků se sešlo ve výtvarné soutěži Děti dětem, do které se zapojilo jedenáct mateřských a základních škol z celého Hranicka.

Soutěž, kterou pořádá Místní akční skupina v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko, tak vstoupila do svého prvního ročníku.

Téma bylo tentokrát libovolné, hlavním cílem bylo potěšit děti z Dětského domova Hranice, pro které byly obrázky určené.

„Smyslem soutěže je udělat radost dětem z dětského domova. Obrázky jim budou předány na Den dětí,“ informovala za organizátory Martina Polláková.

Soutěž byla rozdělená do třech kategorií podle věku a vybrat vítěze nebylo pro porotu vůbec jednoduché.

„Porota neměla lehké rozhodování, sešlo se nám moc pěkných obrázků, ale nakonec jsme v každé kategorii vybrali první tři místa a také ještě udělili cenu poroty,“ dodala Martina Polláková.

Ty nejzdařilejší výtvory byly v pondělí ve dvoraně hranického zámku oceněny. Výtvarné práce jsou zde k vidění až do pátku 26. května. Na Den dětí 1. června budou obrázky slavnostně předány dětem z Dětského domova Hranice.

Výsledky soutěže

Kategorie MŠ

1. místo – Monika Křístková, 5 let, MŠ Míček Hranice

2. místo – Daniel Pumprla, 5,5 let, MŠ Drahotuše

3. místo – Tomáš Kopecký, 4 roky, MŠ Rakov

Cena poroty – Ivana Králová, 4 roky, MŠ Míček Hranice



Kategorie 1. stupeň ZŠ

1. místo – Adriana Balánová, 11 let, 5. třída, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

2. místo – Nela Horníková, 7 let, 1. třída, ZŠ Šromotovo

3. místo – Anna Miroslava Jiříčková, 10 let, 4. třída, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

Cena poroty – Tereza Rýparová, 4. třída, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko



Kategorie 2. stupeň ZŠ

1. místo – Nikol Vítková, 12 let, 7. třída, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

2. místo – Vasil Sivák, 15 let, 8. třída, Základní škola a Mateřská škola Hranice, Nová

3. místo – Jolana Karalová, 14 let, 7. třída, Základní škola a Mateřská škola Hranice, Nová

Cena poroty – Andrea Mierna13 let, 6. třída, ZŠ a MŠ Všechovice