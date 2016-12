Ve Vysoké u Hustopeč nad Bečvou ožil betlém

Vysoká – Příjemné vánoční zpestření si mohli užít lidé z Vysoké u Hustopeč nad Bečvou, i blízkého okolí. Místní hasiči se ve spolupráci se zdejší ekofarmou a dobrovolníky rozhodli uspořádat živý betlém. Nechyběly tak zvířata ani zpěv koled.

„Letos je to taková velká premiéra. Náš vánoční strom přímo vybízí k tomu, aby pod ním byla nějaká akce podobného rázu uspořádána. Ať už se jedná o zpívání koled či připomenutí slavného biblického příběhu" uvedl starosta místních hasičů Pavel Blažek.

„Oslovili jsme tak pár známých a připravili zde tuto záležitost. Původně jsme mysleli, že se bude jednat spíše o komorní akci. Farmáři z místní ekofarmy Kozí hrádek však událost zpropagovali v širokém okolí, takže návštěva je skutečně velká, za což jsme rádi," nezastíral Pavel Blažek.

Spolupráce těchto dvou subjektů není náhodná. Zdejší Ekofarmu zachvátil na začátku prosince rozsáhlý požár. Právě díky včasnému zásahu hasičů se jej však podařilo rychle zkrotit. „Majitelé si velmi rychle všimli zahoření, pokusili se tak o uhašení pomocí několika hasicích přístrojů. V jejich snaze rovněž velmi pomohl rychlý dojezd místní jednotky. Ta se napojila na nedaleký hydrant a včasným zásahem tak nedošlo k výraznému rozšíření na velkou plochu," prozradil tehdy mluvčí HZS Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.

Páteční vánoční akce byla určena především dětem. Ty neskrývaly z krásně nazdobeného místa a přítomných zvířat nadšení. „Líbí se mi to tady. Pohladil jsem si zvířata. Koledy jsem si ale nezazpíval, to až zítra. Už se těším na Ježíška, ale co si přeju, neprozradím," uchoval si své vánoční přání Lukáš Drozd.

Iniciátoři akce věří, že se bude opakovat i v letech následujících. „Doufám, že je to takový krok k tradici, která se tu může dále rozvíjet. Před lety jsme začali s voděním medvěda, bez kterého si to už místní nedovedou představit. Bylo by skvělé, kdyby se podobně ujal i živý betlém," zakončil Pavel Blažek.

David Král