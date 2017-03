VIDEO: Improvizační show v Hranicích. Partička je jen slabý odvar

Olomoucký improvizační soubor O.LI.V.Y poctil svou návštěvou Zámecký klub v Hranicích a předvedl neskutečnou show, při které rozesmál celé obecenstvo.

Sedmero sympatických performerů dokázalo, že improvizace je jim vlastní a dovede zahrát představení na hranici absurdnosti.



Celým večerem provázel sympatický Daniel a díky jeho spolupráci s publikem mohli ostatní členové souboru předvést neskutečné příběhy.

Diváci po dotázání nahodili slova nebo přísloví, podle kterých se vytvářel děj. V některých případech bylo zadání zdánlivě nesmyslné, ale improvizátoři se zhostili úkolu se ctí a odměnou jim byly bolavé bránice přihlížejících.

ČTĚTE TAKÉ: Muž pobíral dávky, přitom nahlásil krádež zlaté cihly i audi

Dívka z publika

V jedné ze scének si přizvali na pódium dívku z obecenstva, pro kterou pak tři mužští performeři složili lovesong a snažili se ji před zraky všech okouzlit. Po dozpívaných písních a hlasitému aplausu odešla dívka v doprovodu všech třech svůdníků zpátky na své místo a show pokračovala dál.



V další části dva účinkující komentovali průběh neobvyklého sportu, tentokrát zazněly z publika závody křečků, a třetí jejich komentáře přenesl do znakové řeči. Překladatel měl častokrát co dělat, aby všechny věty dokázal předvést a nutno říci, že komentátoři vymýšleli takové slovní obraty a fráze, že jsme mu jeho úlohu vůbec nezáviděli.

ČTĚTE TAKÉ: Dva mladíci utonulí na Filipínách byli z Přerovska

Partička je slabý odvar

Někteří mohou namítnout, že se O.LI.V.Y. inspirovali improvizačním vystoupením od známého televizního pořadu Partička. Ale není tomu tak. Soubor už je na světě deset let a působí tedy v České republice o několik let déle, než je tomu u zmíněné televizní show.



Navíc není jedinou improvizační skupinou v Česku. Po celé republice je takových skupin mnoho a dokonce se mezi sebou setkávají, aby poměřili své síly a schopnosti předvést co nejlepší představení v rámci jejich neoficiální Improvizační ligy. Takových soubojů bychom se měli dočkat i v Hranicích.

„Určitě se do Hranic ještě podíváme a chtěli bychom předvést i souboj s jiným souborem,“ řekla Iva Najďonovová, jedna z účinkujících.

ČTĚTE TAKÉ: Hřbitov v Hranicích opraví a vylepší za několik milionů