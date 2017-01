Vrtulník s pacientem z Drahotuš musel nouzově přistát, kvůli poruše

Olomoucký kraj – Nouzově přistát i s pacientem musela v úterý dopoledne posádka vrtulníku olomoucké záchranky. Stalo se tak krátce po vzletu, stroji slovenské firmy Air-Transport Europe (ATE) se zřejmě porouchal jeden z motorů.

Posádka záchranářského vrtulníku nouzově přistála na olomouckém letišti.

Důvodem byla závada na motoru.

Posádce ani pacientovi, který mířil z Drahotuší, místní části Hranic, na popáleninové centrum v Brně, se nic nestalo.

„Co se týče poruchy, tak dle sdělení techniků i šéfpilota společnosti jde o závadu, která nastává u všech letadel a je to běžná závada. V tom problém není. Problém je v tom, že nemáme náhradní vrtulník. Přitom minulá společnost nám jej okamžitě dodala," sdělil ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček.

V tuto chvíli podle něj tak Letecká záchranná služba Olomouckého kraje nefunguje.

„Dokud nebudu mít písemné vyjádření, že vrtulník je stoprocentně bezpečný a funkční, tak jsem leteckému personálu zakázal sednout do vrtulníku a vykonávat lety. Technici mi slíbili, že závada bude opravená během pár hodin," pokračoval Petr Hubáček.

Prozatím je tak péče zajištěna z okolních krajů.

„Domluvil jsem se s Jihomoravským i Moravskoslezským krajem, že by nám jejich vrtulníky vypomohly v případě nouze nebo nějaké potřeby," uvedl ředitel záchranky a dodal, že už podal i podrobnou zprávu na Ministerstvo zdravotnictví a také informoval hejtmana Olomouckého kraje Oto Koštu.

Ve vrtulnících firmy ATE létají záchranáři v Olomouckém kraji teprve od ledna, na jejich možnou poruchovost přitom experti i hejtmanství upozorňovali už po vítězství slovenské společnosti ve výběrovém řízení na provoz letecké záchranné služby.

Olomoucká záchranka přešla na starší vrtulníky. Není to 21.století, říká hejtman

Pětadvacet let staré helikoptéry

S pětadvacet let starými helikoptérami vyhrála slovenská ATE tendr na provozování letecké záchranné služby (LZS) v Olomouckém a Ústeckém kraji.

Hlavním kritériem tendru vypsaného ministerstvem zdravotnictví na další čtyři roky byla cena. Tu Slováci nabídli nejnižší.

Na základně v Olomouci do prosince létala firma firmě Alfa-Helicopter s pár let starou helikoptérou Eurocopter. Firma už do další soutěže nešla. V Česku vloni skončila.

Bez doložené certifikace

ATE zvítězila ve výběrovém řízení i na provozovatele letecké záchranné služby ze základny v Ústí nad Labem a službu tam měla zajisťovat rovněž od ledna.

Ministerstvo zdravotnictví tendr ale zrušilo kvůli nejasnosti ohledně technických požadavků na vrtulníky.

Podle zadávací dokumentace měly mít stroje "plnou certifikaci v kategorii A", účastníci tendru si ale tento požadavek vysvětlovali rozdílně.

Jeden skutečně prokázal tuto certifikaci, druhý certifikaci neměl, ale doložil splnění kvalifikačních požadavků, které této certifikaci odpovídaly. Doloženou certifikaci nemá ani vrtulník, se kterým ATE létá v Olomouckém kraji.

Nový vrtulník záchranky? Je starší než jsme byli zvyklí, říká ředitel

Kritika odborníků i hejtmana

Výsledek tendru už předtím napadla hradecká DSA, která se ucházela také o olomouckou základnu.

Místopředseda společnosti Daniel Tuček kritizoval i to, že Slováci nemají dostatečně kvalitní vrtulníky.

Augusty 109 K2 nejsou podle DSA plně certifikované v kategorii A, a tedy nesplňují podmínky výběrového řízení. Ke kritice se přidaly i odborné společnosti, které požadovaly odložení konečného vyhodnocení tendru.

ATE opakovaně odmítla, že by podmínky neplnila.

„Můžeme ujistit, že jsme připraveni a schopni vykonávat LZS v plném nasazení, a to na základě splnění všech požadovaných kritérií a podmínek, které byly stanovené v zadávací dokumentaci," ujišťovala koncem minulého roku mluvčí ATE Zuzana Hopjaková.

Ke kritice se přidalo i vedení Olomouckého kraje. Poukazovalo právě na to, že jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Systém LZS se podle hejtmana Oto Košty (ANO) nyní vrací po technické stránce o mnoho let zpátky.

„To neříkám jen já, ale odborníci z Asociace záchranných služeb a Společnosti urgentní medicíny. Tuto situaci Olomouc kraj nezpůsobil a nemohl ji ani nijak ovlivnit," reagoval hejtman.

O LZS bude jednat s ostatními hejtmany a poté se chce obrátit na šéfa resortu zdravotnictví Miloslava Ludvíka.

„Pokud ostatní kraje budou vidět problém stejně, budu jednat s ministrem zdravotnictví o tom, jak by bylo ministerstvo ochotno spolupracovat na vrácení stavu LZS do 21. století, aby odpovídal roku 2017," uvedl Košta, který je předsedou komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR.