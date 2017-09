Vydají Babiše a Faltýnka? Jak budou hlasovat poslanci z kraje

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš i předseda poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltýnek dnes budou pravděpodobně vydáni k trestnímu stíhání kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo.

Policie chce stíhat Babiše pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Za špičky ANO se včera postavil pouze jejich poslanecký klub. Jako jeden muž však zřejmě nebude hlasovat proti vydání.

Olomoucký poslanec Milan Brázdil včera Deníku sdělil, že se přiklonil k tomu, že se hlasování zdrží.

OTÁZKA: Jak budete hlasovat v žádosti o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a proč?

Alexander Černý (KSČM)

Sněmovna, pokud si vzpomínám, ve všech případech, kdy nešlo o něco, kde by se dalo mluvit o spojitost s poslaneckým mandátem, vždy poslance vydala. Osobně si myslím, že není důvod oba pány nevydat. A politicky kulturní by jistě bylo, kdyby sami požádali o vydání a umožnili orgánům činným v trestním řízení, aby konaly. Co je těmto pánům kladeno za vinu, se odehrálo dávno před tím, než vznikl jejich mandátu, takže není sebemenší důvod, aby se oháněli poslaneckou imunitou.

Milan Brázdil (ANO)

Zvažoval jsem, zda hlasovat proti vydání nebo se zdržet. Zdržím se hlasování. Poslanci jsou lidé z masa a kostí jako ostatní. Nemohu však souhlasit s načasováním žádosti. Není možné takto ovlivňovat volby. Navíc oba poslanci budou znovu zvoleni, takže vzhledem k nabyté imunitě bude žádost řešena znovu. To policie nemohla počkat dva měsíce?

Martin Novotný (ODS)

Budu hlasovat pro. Záležitost se odehrála před nastoupením obou poslanců do politiky, imunita po mém soudu má primárně sloužit k ochraně politických rozhodnutí či výroků před justiční persekucí.

Pavel Holík (ČSSD)

Budu pro, a to proto, aby se mohli obhájit.

Radim Fiala (SPD)

Pokud na jednání Sněmovny nebude řečena zásadní informace zpochybňující práci Policie a Státního zastupitelství budu hlasovat pro vydání. Dotace byla určena malým a středním podnikatelům. Považuji za správné prošetřit, jak se stalo, že skončila v rukou Agrofertu a pana Andreje Babiše.

Roman Váňa (ČSSD)

Budu hlasovat podle doporučení mandátového a imunitního výboru a to proto, že jsem jeho členem. Doporučení je vydat a tím se budu řídit. Podle mého názoru dojde k vydání, tak jako ve většině jiných případů. Jestli by měli pan Babiš s panem Faltýnkem požádat o vydání sami, je věcí politické kultury a je to zcela na nich.

Jitka Chalánková (TOP 09)

Samozřejmě beru na vědomí doporučení mandátového a imunitního výboru a budu hlasovat pro vydání. Za sebe osobně, bych určitě přivítala, kdyby pan poslanec Babiš a pan poslanec Faltýnek požádali o zbavení imunity sami.

Jiří Zemánek (ČSSD)

Budu hlasovat pro vydání a budu hlasovat tak, jak jsem hlasoval vždycky, když jsme ve sněmovně vydávali poslance, tedy, že jsme hlasovali pro vydání. A to z jednoho prostého důvodu. Pokud jsou nevinní, tak se budou moci obhájit.

Josef Nekl (KSČM)

Budu pro vydání, protože pokud policie o vydání žádá a ukazuje se, že je to relevantní, ať se ukáže pravda. Je důležité, aby skončily veškeré dohady, a věc se konečně vyřešila, protože je kvůli tomu už delší dobu napětí ve společnosti. Samozřejmě, že by bylo morální a férové, kdyby Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek požádali o vydání sami. Nemyslím si ale, že se kauza stihne vyřešit do voleb, to je podle mě nereálné.

Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Budu hlasovat pro vydání obou pánů, protože tato kauza Čapího hnízda nemá žádnou souvislost s jejich výkonem poslaneckého mandátu. Zatím je ze všech dostupných materiálů patrné, že vyvedení Čapího hnízda z portfolia Agrofertu bylo účelové, aby bylo možné získat dotaci pro malé a střední podnikatele. Proto budu chtít, aby se celý tento příběh a role poslanců Babiše a Faltýnka důkladně prověřily a objasnily - je to v jejich vlastním zájmu. Ať je v této věci jednou provždy jasno.

Ladislav Okleštěk (ANO)

Neřeknu vám, jak přesně se zachovám. Chci se o tom nejdřív pobavit s kolegy z klubu, které jsem dnes kvůli práci na krajském úřadu neviděl. Stále víc jsem ale přesvědčený o účelovosti celé téhle policejní akce. Zaujalo mě, že dokonce i kolega Matěj Fichtner, který ANO zastupuje v mandátovém a imunitním výboru, a původně byl pro vydání, dnes prohlásil, že je po nahlédnutí do vyšetřovacího spisu přesvědčen, že žádost o vydání nemá ve spisu oporu, a proto ji považuje za neodůvodněnou. Jinými slovy, že je žádost policie špatně napsaná. To je silný argument. Mně to přijde nehorázné. Opravdu chce policie vydat dva poslance měsíc a půl před volbami? Vyšetřovatel přece musí vědět, že do voleb už nic dalšího kromě obvinění nestihne a po volbách bude muset žádost poslat znovu. Vše, co od sdělení obvinění udělá, spadne pod stůl. Včetně případných výpovědí svědků. Policie tedy tímto krokem nic nezíská, jen ovlivní volby. Nezlobte se, ale vypadá to jako jasný záměr, jak snížit preference hnutí ANO před podzimními volbami.

Jaroslav Faltýnek (ANO)

Neodpověděl.