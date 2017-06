S cigaretou už jen na zahrádce. Jste rádi?

Pivo, panák a cigareta. Takový pohled už v českých hospodách a restauracích neuvidíte. Od středy totiž platí protikuřácký zákon, který kouření v takových zařízeních přísně zakazuje. Všem a bez výjimky.

V restauraci Švejk vedle sídliště Hromůvka mají proti zákazu výhrady. Nelíbí se jim, že tak mohou přijít o zákazníky, protože tam chodí většinou kuřáci.



„Tady chodí hodně kuřáků. V letních měsících to budeme řešit zahrádkou, ale v deset hodin je budu muset nahnat dovnitř kvůli rušení nočního klidu. Jestli budou rušit lidi z vedlejších domů, to už je na jedinci. Asi nám za chvíli zakážou i dýchat,“ stěžovala si tamní servírka Vlaďka Koukalová.



Kvůli kouři v prostoru restaurace si v nedávné pořídili i novou vzduchotechniku. Teď jim je k ničemu.

„My jsme investovali 400 tisíc do vzduchotechniky a v současné době je to pro nás zmařená investice, která už je nenávratně pryč,“ komentoval situaci provozovatel Jaroslav Žůr.

Rozdílné názory

„Já si osobně myslím, že do takových sídlištních hospod nechodí rodiny s dětmi. Kdyby tady sedělo jedno jediný dítě, tak si nezapálím. Ale je na každém, jestli sem chce jít, nebo ne. Byly tady nekuřácké hospody a mohli si vybrat, ale diskriminovat kuřáky, to mi vadí,“ řekla jedna z návštěvnice restaurantu Švejk Radka Mísařová.



Lidé se ale neshodnou. Některým kuřákům zákaz kouření v hospodách nevadí. Ale hlavně nekuřáci zákaz vítají, protože při příchodu domů z hospody nesmrdí kouřem.

„Já s tím souhlasím, protože je kouření proti zdraví. Byli neohlední kuřáci, kteří si dvakrát potáhli a dali to na popelník a já jsem to musel dýchat,“ řekl další host Jaroslav Enenkel.



A právě i kvůli mnoha negativním názorům se hospodští bojí, že jim začnou zákazníci odcházet, a tím se sníží i tržby.

„Myslím si, že se to v návštěvnosti odrazí, ale po čase si snad lidé zvyknou. V letních měsících to bude v pohodě, ale co v zimě, nebo když prší…,“ povzdechla si Vlaďka Koukalová.

Pozitivní dopad

Ne každý vedoucí restauračního provozu je však proti zákazu kouření. Některým to vyhovuje a zmiňují pozitivní dopad na tržby v podniku. Jedním z nich je i Daniel Kubalčík z restaurace Monika.



„Od října už nejsme kuřácká restaurace a zvedly se nám tržby o 30 procent. Myslím si, že se toho podnikatelé nemusí bát, protože je dokázané, že to funguje. Samozřejmě na vesnicích to může být něco jiného, ale ve městě je to v pořádku. Teď sem večer začali chodit i ti, kteří sem normálně nechodili,“ řekl.



Není však podnik jako podnik. Do některých zařízení chodí převážně kuřáci a pro takové podniky může být nový zákaz devastující. I v centru města. V restauraci Na Myslivně je podle tamní servírky na devadesát procent kuřáků a nepomáhá jim ani zahrádka, která není nafukovací.



Jaký dopad bude mít zákaz na návštěvnost hospod a restaurací se ale ukáže až v průběhu času.